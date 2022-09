München - Der Moment passte perfekt.

Jadon Sancho holte nach seinem Tor in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol seinen Schienbeinschoner heraus und hielt ihn in die Kameras. Darauf zu sehen: er selbst.

Was es mit der Aktion auf sich hatte, erklärte der frühere BVB-Star nach dem 2:0-Sieg anschließend selbst: "Ein kleines Kind gab mir die Schienbeinschoner und fragte mich, ob ich sie tragen würde. Ich habe gesagt: 'Ja, kein Problem'. Das war eine kleine Geste von mir, als ich getroffen habe, ihm zu zeigen, dass ich die Schienbeinschoner, die er mir gegeben hatte, getragen habe."

Eine schöne Geste. Die für Sancho erfolgreiche Wochen abrundet, denn unter dem neuen Trainer Erik ten Hag findet Sancho nach einem schwachen Start 2021/22 bei Manchester United immer mehr zur alten Form zurück.

Erik ten Hag: "Noch mehr Raum für Verbesserungen"

"Ich denke, Jadon hat so viel Potenzial, er hatte eine gute Vorbereitung. Er hat viel investiert und ist auf dem Weg, richtig fit zu werden", lobte ten Hag: "Es ist ein Prozess, er schießt Tore und ist in dem Moment in der Saison, wo er sicherer wird. Ich denke, dass er noch viel mehr Raum für Verbesserungen hat, weil er so viele Fähigkeiten besitzt."

Das zahlt sich auf dem Platz aus, in acht Spielen hat er bislang drei Tore geschossen. In der gesamten vergangenen Saison waren es fünf, bei drei Vorlagen. Zum Vergleich: 2020/21 verabschiedete er sich mit 16 Toren und 20 Vorlagen in 38 Pflichtspielen für Borussia Dortmund aus der Bundesliga.

Was im Moment aber nicht passt für den 22-Jährigen: die englische Nationalmannschaft. Denn Sancho wurde von Nationaltrainer Gareth Southgate einmal mehr nicht berücksichtigt.

Zuletzt war er im Oktober 2021 für die "Three Lions" nominiert worden.

Und die Zeit drängt, in knapp zwei Monaten beginnt die WM in Katar.

Kritik an Gareth Southgate

In England sorgt seine fortlaufende Nicht-Berücksichtigung inzwischen für Kritik, auch sein Teamkollege Marcus Rashford ist nicht nominiert worden, was ebenfalls für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Denn beide profitieren von dem verbesserten Spiel unter ten Hag, sorgen mit Dribblings und Dynamik für eine durchschlagskräftigere Offensive. Sancho ist nicht mehr nur orientierungsloser Mitläufer, sondern immer öfter Leistungsträger.

Ex-United-Star Rio Ferdinand sagte: "Ich denke, Sancho wird sich fragen, was er noch mehr tun soll und sich denken: 'Ich bin besser als andere, was die Zahlen angeht.'"

Besser als Jack Grealish zum Beispiel.

Der Linksaußen von Manchester City kommt auf fünf Einsätze, drei Mal davon von Beginn an. Getroffen hat er bislang nicht. Nominiert wurde er trotzdem.

"Ich denke, dass Sancho im Moment den Vorzug vor Jack Grealish verdient hat", meint United-Legende Paul Scholes. "Er hat ein wirklich gutes Tor gegen Liverpool geschossen und er hat heute Abend wieder wirklich gute Ansätze gezeigt. Er ist besser, wenn er nach innen zieht und das Spiel mitgestaltet", so Scholes.

Auch Owen Hargreaves findet, dass sich Sancho "in einer sehr guten Form" befindet. "Aber", so der frühere Mittelfeldspieler, "es liegt nicht in seiner Hand. Alles, was er tun kann, ist, in dieser Saison gut zu spielen, und heute war es wieder eine gute Leistung, wie gegen Liverpool."

Ten Hag verwies auf Southgate, der die Entscheidungen treffe, er lobte aber seine beiden Schützlinge: "Sie machen Fortschritte, sie sind gut in die Saison gestartet, sie werden noch mehr Fortschritte machen, davon bin ich überzeugt."

Wenig überzeugend ist allerdings die Erklärung von Southgate.

Erklärung von Southgate überzeugt nicht

"Obwohl unsere Ergebnisse im Sommer enttäuschend waren, haben wir über einen langen Zeitraum hinweg auf der Grundlage von Form und Fähigkeiten ausgewählt", erklärte er: "Es gab einige Spieler, die wir dieses Mal unbedingt dabei haben wollten, aber das bedeutet nicht, dass dies das Ende für einige der anderen ist, die nicht dabei sind."

Rashford nannte Southgate namentlich, er habe in letzter Zeit einige ermutigende Anzeichen gezeigt, so der Nationaltrainer: "Er ist ein Spieler, den wir gut kennen. Wenn er in den nächsten Wochen auf hohem Niveau spielen kann, werden wir ihn natürlich in Betracht ziehen." Sancho erwähnte Southgate, der wegen der Trauer um Queen Elizabeth II. keine Pressekonferenz abhielt, nicht.

Dafür aber Leute wie Sanchos Teamkollegen Harry Maguire oder Luke Shaw, die nicht mehr so viel Einsatzzeit haben und kaum noch Leistung zeigen können. Eine Bedingung übrigens, die Southgate im Sommer noch an Sancho stellte.

"Es ist nicht ideal, aber wir glauben, dass sie wichtige Spieler für uns waren und sein können. Es ist keine perfekte Situation, aber bis Katar ist noch viel Fußball zu spielen", so Southgate.

Sancho bleibt trotz der inzwischen unverständlichen Nicht-Berücksichtigung deshalb professionell.

Jadon Sancho hakt WM nicht ab

"Es ist schade, dass ich nicht nominiert wurde, aber ich muss mich weiter auf mich selbst konzentrieren und hart arbeiten, Woche für Woche, das werde ich tun", erklärte der 22-Jährige.

Damit es bald auch mit der Nationalmannschaft wieder passt.

