München - In Kürze wird eine Dokumentation über den französischen Weltmeister Paul Pogba veröffentlicht. In einer Vorschau ist bereits jetzt eine Szene zu sehen, in der der bisherige Star von Manchester United ein vermeintliches Top-Angebot zur Vertragsverlängerung ausschlug.

"Sie bluffen", sagt Pogba dabei in einem Telefongespräch mit seinem damaligen Berater Mino Raiola, der mittlerweile verstorben ist: "Wie kann man einem Spieler sagen, dass man ihn unbedingt will, und ihm nichts anbieten? Das habe ich noch nie gesehen."

Pogba vor Rückkehr zu Juventus Turin?

Dieses Angebot, das Pogba als "nichts" abtat, beinhaltete ein Gehalt in Höhe von 290.000 Pfund (knapp 340.000 Euro) - pro Woche! Doch auch Raiola empfand die Offerte damals als nicht ausreichend.

"Sie wollen unbedingt, dass du bleibst. Für mich spiegelt das Angebot das nicht wider. Ich sagte ihnen: 'Wenn ihr wollt, dass er bleibt, macht dieses Angebot nicht.' Ich werde ihnen das klar machen, wenn du wirklich bleiben willst, dass du bleibst und sie ein Projekt um dich herum aufbauen wollen, müssen sie diesmal anders handeln und das Geld auf den Tisch legen", antwortet Raiola Pogba im damaligen Telefongespräch, das in der Doku zu sehen ist.

Auch in weiterer Folge konnte sich der 29-Jährige nicht mehr mit den "Red Devils" auf eine weitere Zusammenarbeit einigen, sodass der Mittelfeldspieler den englischen Rekordmeister im Sommer 2022 ablösefrei verlassen wird.

Gerüchten zufolge könnte der 1,91-Meter-Hüne zu seinem Ex-Klub Juventus Turin zurückkehren. Dort spielte Pogba bereits von 2012 bis 2016, ehe ihn United für 105 Millionen Euro aus dem Vertrag kaufte.

