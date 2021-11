München - Die Tage von Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United scheinen gezählt. Nach dem 1:4 bei Kellerkind FC Watford berichten mehrere englische Medien, dass mit der Entlassung des Norwegers zu rechnen sei.

Einem "Times"-Bericht zufolge sei für den Samstagabend eine Krisensitzung des Vorstands anberaumt worden. Dabei gehe es in erster Linie um die Abfindungsmodalitäten.

Denn der Norweger, der früher selbst für den Rekordmeister stürmte, hatte seinen Vertrag erst im Juli bis 2024 verlängert. Wie die "Sun" berichtet, stünden ihm bei einer Trennung wohl umgerechnet neun Millionen Euro zu.

Manchester United deutlich hinter der Spitze

Obendrein bekam Solskjaer wenige Wochen später noch Rückkehrer Cristiano Ronaldo als neuen Starspieler spendiert. Doch die sportliche Bilanz liest sich äußerst dürftig: United steht in der Premier League auf Platz sieben und weist schon zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea auf.

Aus den vergangenen acht Spielen holten die "Red Devils" nur zwei Siege, gewannen insgesamt nur acht von 17 Pflichtspielen. Viel zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Nachdem Solskjaer seit seinem Amtsantritt kurz vor Weihnachten 2018 als Nachfolger von Jose Mourinho mehrere kritische Phasen bravourös meisterte, wird ihm nun ein solcher Turnaround wohl nicht noch einmal zugetraut.

"Wenn es nicht läuft, läuft es gegen dich"

Im Interview nach dem Spiel sagte der Ex-Profi: "Diese Jungs - gute Jungs - sind Top-Spieler, Top-Profis, aber wenn es nicht läuft, läuft es gegen dich."

Und weiter: "Ich glaube immer an mich, aber im Moment ist es schwierig für uns. Ich kann versichern, dass jeder alles gegeben hat, aber die Ergebnisse sind schwierig."

Schon Dienstag das nächste Spiel

Der "Sun" zufolge könnte sich eine Entlassung jedoch bis zu 48 Stunden hinziehen. Allerdings steht am Dienstag in der Champions League beim FC Villarreal bereits das nächste Pflichtspiel an (ab 18:45 Uhr im Liveticker auf ran.de).

In Watford wurde Solskjaer nach dem Abpfiff von den Gästefans ausgebuht, als er sich für deren Support bedanken wollte. Er soll sich sogar schon von den Spielern verabschiedet haben, berichtet das Boulevardblatt.

Als Favorit auf die Nachfolge wird Zinedine Zidane gehandelt. Außerdem dürfen sich offenbar Brendan Rodgers, Erik ten Hag und Mauricio Pochettino Hoffnung auf den Job machen - alle drei sind jedoch aktuell gebunden.

