München - 13 Pflichtspiel-Einsätze, kein Tor, keine Vorlage. Die bisherige Bilanz von Manchester Uniteds Neuzugang Jadon Sancho liest sich katastrophal und daher könnte der 21-Jährige möglicherweise in Zukunft ein neues Betätigungsfeld bekommen.

Laut einem Bericht von "The Athletic" soll der bereits unter Druck stehende United-Coach Ole Gunnar Solskjaer mit der Idee spielen, Sancho aufgrund seiner Schwächephase in der Offensive weiter hinten in seinem Team einzusetzen. Demnach überlegt Solskjaer, Sancho als Außenverteidiger spielen zu lassen.

Vereins-Ikone kritisiert Wan-Bissaka - Sancho bald Außenverteidiger bei United?

Beim englischen Rekordmeister soll Sancho dem Bericht nach schon einige Male im Training als Rechtsverteidiger agiert haben, weil der dort bislang gesetzte Aaron Wan-Bissaka nicht wirklich überzeugen konnte. Wan-Bissaka wurde zuletzt von United-Ikone Paul Scholes ob seines fehlenden Vorwärtsdranges harsch kritisiert. "Wan-Bissaka ist nutzlos mit dem Ball – ein brillanter Verteidiger, aber nutzlos in der Offensive als Rechtsverteidiger", sagte Scholes in der Zeitung "Mirror".

Gerade gegen defensiv agierende Gegner könnte sich Solskjaer daher Sancho als Rechtsverteidiger in einem 3-4-2-1-System vorstellen, heißt es im Bericht von "The Athletic".

Rekordmeister United nach Derby-Pleite nur auf Platz 6

Für Sancho überwies Manchester United im Sommer 2021 kolportierte 85 Millionen Euro Ablöse an seinen damaligen Klub Borussia Dortmund. Wie Sancho, so spielt auch ManUtd bislang eine durchwachsene Saison.

Die "Red Devils" liegen in der Tabelle nach elf Spielen mit 17 Zählern nur auf Rang 6 der Tabelle und haben bereits neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Chelsea. Zuletzt verlor United im Manchester-Derby chancenlos mit 0:2 gegen ManCity.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.