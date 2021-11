Köln (SID) - Teammanager Thomas Tuchel von Champions-League-Sieger FC Chelsea darf sich bald auf Unterstützung auch von stehenden Fans freuen. Die Blues gehören zu den fünf britischen Klubs, die ab Januar in einer Testphase wieder Stehplätze ("safe standing") anbieten dürfen. Neben Chelsea sind Manchester City und dessen Stadtrivale United sowie Tottenham Hotspur aus der Premier League und Zweitligist Cardiff City dabei.

Die Testphase bedeutet das Ende eines über 25 Jahre währenden Verbots von Stehplätzen in den höchsten beiden Ligen. Die Zeit sei nun "reif" für eine Änderung, sagte Sportminister Nigel Huddlestone am Montag, als er die Freigabe der Stehplätze bei den fünf Klubs bekanntgab. Die Sicherheit genieße "höchste Priorität".

Einen Erfolg der Testphase vorausgesetzt, könnten die Stehplätze zur kommenden Saison auch in anderen Stadien zurückkehren. Sie waren in Folge der Katastrophe von Hillsborough 1989 verboten worden, wo 97 Liverpool-Fans ums Leben gekommen waren.

Das erste Premier-League-Spiel, bei dem wieder gestanden werden darf, soll jenes am 2. Januar zwischen Chelsea und Jürgen Klopps FC Liverpool an der Stamford Bridge sein. Die Reds selbst hatten Medienberichten zufolge keinen Antrag auf Zulassung zur Testphase gestellt. Sie verfolgen an der legendären Anfield Road ein eigenes Pilotprojekt, das Stehen zumindest in gewissen Spielphasen erlaubt.