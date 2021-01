Köln (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger haben mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Im kleinen Londoner Derby beim abstiegsbedrohten FC Fulham setzten sich die Blues in Überzahl mit 1:0 (0:0) durch. Der hochambitionierte Ex-Meister siegte erstmals nach drei erfolglosen Ligaspielen und erst zum zweiten Mal seit Anfang Dezember.

Mason Mount erzielte in der 78. Minute das entscheidende Tor für Chelsea, das wieder auf den siebten Tabellenplatz kletterte. Innenverteidiger Rüdiger gehörte zur Startelf, Werner wurde erst eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, der dritte Deutsche, Kai Havertz, saß die gesamte Spielzeit über auf der Ersatzbank.

Kurz vor der Pause sah Fulhams Antonee Robinson nach einem groben Foul an Azpilicueta die Rote Karte (44.). Erst in der Schlussphase gelang den drückend überlegenen Gästen das Siegtor. Werner, der in der Nachspielzeit eine Großchance ausließ, hatte am vergangenen Sonntag beim 4:0 im FA Cup gegen den Viertligisten FC Morecambe nach 827 Minuten seine Torflaute beendet.