München - Für die meisten Engländer gehört David Beckham wohl zu den besten Fußballern der Geschichte des Landes. 115 Länderspiele stehen in seiner Vita, sechs Jahre lang führte er das Team als Kapitän auf das Feld. Unvergessen dabei, wie er die Briten im Jahr 2001 mit einem Freistoß in der 93. Minute zur WM schoss.

All das hat TV-Moderator Piers Morgan aber nicht davon abgehalten, die United-Legende heftig zu kritisieren. So schrieb er an seine 7,9 Millionen Twitter-Follower, Beckham sei nichts weiter als "ein Fame-süchtiger Faulpelz".

Und weiter: "Nimm ihm seine Spielverlagerungen, seine Flanken und seine Freistöße, was bleibt ihm dann? Außer dummer Frisuren?" Zudem bezeichnete er den heute 46-Jährigen als den "meist überschätzten Spieler der Geschichte".

Lineker schießt gegen Morgan zurück

Aussagen, die Fußball-Ikone Gary Lineker so nicht stehen lassen konnte. "Sechs Premier-League-Titel, zwei FA-Cups, ein Champions-League-Sieg, La Liga, Ligue 1, 115 Länderspiele für England, 59 als Captain. Einer der besten Flankengeber der Fußballgeschichte. Überschätzt? Ja, klar", wetterte er gegen den Moderator, dessen Antwort nicht lange auf sich warten ließ.

"Beckham wäre in jener Arsenal-Mannschaft, die in der Saison 2003/04 ungeschlagen blieb, nicht mal auf der Bank gesessen!"

Beckham selbst hat sich in die Diskussion übrigens noch nicht eingemischt.

