München/London - Das ist wirklich ein sehr feiner Zug: Aston Villa wird nach der Spielabsage ihrer Partie in der Premier League gegen den FC Chelsea an diesem Wochenende das komplette Essen, das speziell für dieses Spiel vorbereitet wurde, durch die "Aston Villa Foundation" an Obdachlose und gemeinnützige Einrichtungen spenden. Das berichtet "Sky Sports".

Erst heute wurde bekanntgegeben, dass neben der italienischen Serie A, der spanischen Primera Division und ab kommenden Dienstag dann wohl auch der Bundesliga, mit der englischen Premier League die nächste Top-Liga ihren Spielbetrieb bis einschließlich 3. April einstellt. Grund ist natürlich auch hier der weltweit kursierende Corona-Virus.

