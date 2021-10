London (SID) - Vollständig geimpfte Fußball-Nationalspieler sind in England von der Quarantänepflicht nach der Rückreise von Länderspielen in Risikogebieten befreit worden. Das gab ein britischer Regierungssprecher am Freitag bekannt. Die betroffenen Profis müssen sich jedoch weiterhin in eine zehntägige Isolation begeben, für Trainingseinheiten und am Spieltag dürfen sie diese aber verlassen.

Die Klubs seien zudem verpflichtet, den Nationalspielern eine private Unterkunftsmöglichkeit zu bieten. Profis ohne Impfschutz werden nach wie vor zehn Tage in einem von der Regierung zur Verfügung gestellten Quarantänehotel verbringen müssen. Britischen Medienberichten zufolge sind nur bei sieben der 20 Premier-League-Klubs mehr als 50 Prozent der Mannschaft vollständig geimpft.

Anfang September hatten zahlreiche Vereine ihren Akteuren die Reise zu ihren Nationalmannschaften verwehrt, da diese am darauffolgenden Spieltag gefehlt hätten. Der brasilianische Fußballverband hatte daraufhin bei der FIFA eine Sperre für die betroffenen Profis gefordert.