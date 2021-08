London (SID) - Innenverteidiger John Stones hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Meister Manchester City bis 2026 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der Nationalspieler wechselte 2016 vom FC Everton zu den Citizens und hatte vergangene Saison großen Anteil an der dritten Meisterschaft in vier Jahren.

"Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich liebe es, ein Teil dieses Teams zu sein", sagte Stones (27): "Wir haben so viele gute Spieler hier und ich weiß, dass wir weitere Titel gewinnen können. Darauf liegt mein Fokus."