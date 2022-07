Nottingham Forest hat den Sprung in die Premier League geschafft. Um in der höchsten Spielklasse zu bleiben, greift der Traditionsklub tief in die Taschen. Knapp 100 Millionen Euro Transferausgaben floßen bereits, ein großer Teil davon in die Bundesliga. Auch, weil einer der Köpfe des Nottinghamer Erfolgs eine Bundesliga-Vergangenheit hat.