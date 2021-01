London - Der FC Chelsea hat sich von Teammanager Frank Lampard getrennt. Nur einen Tag nach dem mühsamen 3:1 über Zweitligist Luton Town setzen die "Blues" die Klub-Ikone erwartungsgemäß vor die Tür.

Zum Verhängnis wurde dem einstigen Mittelfeldstar vor allem die Talfahrt in der Premier Legue. Dort gewannen die Hauptstädter nur zwei der vergangenen acht Spiele und holten in dieser Zeit lediglich sieben Zähler. Mit 29 Punkten liegt der FC Chelsea aktuell nur auf Rang neun, hat dabei schon mehr Spiele bestritten als diverse besser platzierte Teams.

Tuchel wird als Lampard-Nachfolger gehandelt

Lampard war seit 2019 an der Stamford Bridge am Ruder, erreichte in 84 Pflichtspielen eine Punlteschnitt von 1,75. Seit 2000 hatte nur ein Trainer eine schlechtere Ausbeute: Guus Hiddink (1,52). Die erste Saison unter Lampards Regie hatte der Klub auf Platz vier beendet.

Als Nachfolger wird bereits der erst an Weihnachten bei Paris St. Germain entlassene Thomas Tuchel gehandelt. Nach Informationen von "The Athletic", von "Daily Mirror" und von "Bild" sind sich beide Seiten sogar bereits einig. Angeblich fehlt nur noch die Unterschrift des 47-Jährigen.

Tuchel würde auf einige Landsmänner treffen: Beim FC Chelsea stehen die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz unter Vertrag. Besonders die beiden Zugänge enttäuschten in den vergangenen Wochen jedoch - auf sie hatte Lampard große Hoffnungen beim Neuaufbau des Teams gesetzt.

Abramowitsch: "Lampards Status wird davon unberührt bleiben"

In der Vereinsmitteilung wird Klubboss Roman Abramowitsch zitiert: "Es war eine sehr schwierige Entscheidung des Klubs, nicht zuletzt weil ich eine exzellente Beziehung zu und den allergrößten Respekt für Frank habe." Der Geschasste sei "ein Mann größter Integrität und von höchstem Arbeitseifer. Dennoch hatten wir unter den gegebenen Umständen das Gefühl, ein Tausch wäre das beste."

Weiter betont der Russe über Lampard: "Er ist eine Ikone dieses großartigen Klubs und sein Status hier wird davon unberührt bleiben. Er wird an der Stamford Bridge immer herzlich willkommen sein."

Für den FC Chelsea geht es bereits am Mittwoch weiter mit dem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (ab 19 Uhr im Liveticker auf ran.de). Beim Zweitligisten FC Barnsley besteht in der zweiten Februar-Woche die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale des FA-Cup. Im Champions-League-Achtelfinale ist Spaniens Spitzenreiter Atletico Madrid am 23. Februar und am 17. März der Gegner.

