München/London - Thomas Tuchel ist der neue Cheftrainer des englischen Erstligisten FC Chelsea. Das gab der Verein am Dienstagabend offiziell bekannt. Der deutsche Coach unterschrieb einen Vertrag bis 2022 plus Option an der Stamford Bridge und trainiert von nun an unter anderem die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

"Ich möchte dem FC Chelsea für das Vertrauen in mich und meine Mitarbeiter danken", wird Tuchel in der Pressemitteilung der Londoner zitiert: "Wir alle haben den größten Respekt vor der Arbeit von Frank Lampard und dem Vermächtnis, das er bei Chelsea geschaffen hat. Gleichzeitig kann ich es kaum erwarten, mein neues Team kennenzulernen und in der aufregendsten Liga des Fußballs dabei zu sein. Ich bin dankbar, jetzt Teil der Chelsea-Familie zu sein - es fühlt sich großartig an."

Chelsea ist Tuchels vierte Trainerstation

Tuchel ist Chelseas zweiter Teammanager in dieser Saison, er folgt auf Vereinsikone Frank Lampard, der nach einer wochenlangen sportlichen Krise freigestellt wurde. Für den gebürtigen Schwaben Tuchel ist es die vierte Station im Profifußball. Sein Engagement bei Paris Saint-Germain war an Weihnachten 2020 zu Ende gegangen. Zuvor hatte der 47-Jährige die beiden Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund trainiert.

In London erwartet ihn nun eine schwere Aufgabe. Chelsea steht in der Premier League auf dem neunten Platz, konnte die großen Erwartungen trotz massiver Investitionen im Sommer nicht erfüllen. In der Champions League treffen die "Blues" auf Atletico Madrid, im Achtelfinale des FA Cup auf den Zweitligisten FC Barnsley.

Schon am Mittwoch wird Tuchel beim Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderes (ab 19 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf der Trainerbank sitzen.

