München - Ruhende Bälle sind seine Spezialität, außerdem hat er ein Auge für den Mitspieler und glänzt regelmäßig mit traumhaften Assists - Kroos? Nein Groß!

Bundesliga-Fans dürften ihn noch aus Ingolstädter Zeiten kennen, zuletzt war er sogar bei Zweitligist Werder Bremen im Gespräch. Und doch fliegt Pascal Groß bei vielen Leuten nach wie vor unter dem Radar.

Profi-Debüt mit 17

Seit fast fünf Jahren spielt der gebürtige Mannheimer nun mittlerweile bei Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League und liefert dort Jahr für Jahr ab - vor allem was die Torvorlagen anbelangt.

Das Fußballspielen lernte Groß beim VfL Neckarau. Anschließend folgte der Wechsel zur TSG Hoffenheim, wo er im Mai 2009 als 17-Jähriger in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg sein Profi-Debüt feierte.

Als Führungspieler zum Aufstieg

Im Januar 2011 kam dann der Wechsel zum Karlsruher SC in die zweite Bundesliga. Nach holprigem Start und vielen Kurzeinsätzen zu Beginn entwickelte sich Groß zum absoluten Stammspieler und war im Frühjahr 2012 nicht mehr aus der Startelf des KSC wegzudenken.

Die starken Leistungen des jungen Talents weckten dann auch die Begehrlichkeiten anderer Teams und so folgte im Sommer 2012 der Schritt zum FC Ingolstadt. Nach zwei durchschnittlichen Saisons der "Schanzer" in Liga zwei gelang in der dritten Groß-Saison beim FCI unter Trainer Ralph Hassenhüttl der Aufstieg in die Bundesliga.

Groß wagt Schritt in die Premier League

Zu diesem Zeitpunkt war der Stratege der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Ingolstädter. Nichtsdesotrotz war die Qualität des Kaders zu schwach und der FCI stieg im verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg wieder in die 2. Liga ab.

Dass der Rechtsfuß den Weg ins Unterhaus mit den "Schanzern" nicht mit antreten würde, war allen Beteiligten klar. Dennoch kam der Schritt auf die Insel für viele überraschend. Lange wurde über einen Wechsel zu einem mittelklassigen Bundesligisten spekuliert, doch Groß entschied sich für die Premier League.

Brighton holte Groß für Schnäppchen-Preis

Brighton war gerade erst von der Championship in die erste englische Liga aufgestiegen und verpflichtete den Deutschen 2017 für gerade einmal drei Millionen Euro.

Groß avancierte von Tag eins an zum unumstrittenen Stammspieler bei den "Seagulls". Er verpasste in seiner ersten Premier-League-Saison kein einziges Spiel und stand in 35 von 38 Spielen in der Startelf. Sein damaliger Coach Chris Hughton ließ Groß vor allem im zentralen Mittelfeld auflaufen - teilweise sogar weiter vorgezogen als hängende Spitze.

Bisher noch ohne Länderspiel

Groß, der aufgrund der hohen Konkurrenz-Situation im zentralen Mittelfeld übrigens nie für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert wurde, kam in seiner ersten Spielzeit bei dem Team aus dem Süden Englands auf 15 Scorerpunkte. Auch weil er eben offensiver spielen durfte und so seine Stärken zum Vorschein kamen. Ähnlich wie Toni Kroos, zeichnen Pascal Groß eine außerordentliche Raumdeutung und Abschlussstärke bei Fernschüssen aus.

Doch was oftmals unter den Tisch fällt, weil man nur auf die bloßen Zahlen achtet, ist der Fakt, dass Brightons Nummer 13 auch oft den Pass vor dem Assist oder den letzten Pass vor einer vergebenen Großchance spielt.

Das beweist auch die Statistik, die aussagt, dass der Deutsche in seinen bisher fünf Premier-League-Saisons ganze 44 Großchancen kreiert hat, jedoch "nur" auf 26 Assists kommt.

Nur Özil und Sane besser

Es hätten demnach auch weitaus mehr sein können. Nichtsdestotrotz steht der ehemalige Bundesliga-Profi mit dieser Zahl auf Rang drei aller Deutschen, die jemals in der Premier League aktiv waren. Nur Mesut Özil (58) und Leroy Sane (32) können mehr Assists in ihrer Premier-League-Vita aufweisen.

Auf seine phänomenale Debüt-Saison folgten dann zwei durchschnittliche Jahre mit weniger Spielzeit, ehe es für Groß 2020 wieder bergauf ging. Zumal man sagen muss, dass Brighton in jedem Jahr gegen den Abstieg gespielt hat. Mehr als Platz 15 war für den 30-Jährigen und Brighton bisher nicht drin.

Zukunft von Groß offen

Auch in der laufenden Saison läuft der Mann für die Zentrale etwas seinen Leistungen hinterher - Assists liefert Groß jedoch nach wie vor. Ob er dies zukünftig auch wieder in der Bundesliga oder weiterhin auf der Insel macht, ist unklar. Denn der Vertrag des Assist-Lieferanten läuft in diesem Sommer aus.

Max Bruns

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.