München – In der englischen Premier League sind sie Konkurrenten, bei der Europameisterschaft spielen sie gemeinsam im Mittelfeld der französischen Nationalmannschaft: Paul Pogba und N’Golo Kante.

Wie groß die Wertschätzung untereinander ist, zeigt nun ein Statement von Manchester Uniteds Paul Pogba über Kante.

"Es wäre verdient"

Im Podcast von "Eurosport" fordert Pogba, N’Golo "Kante solle den Ballon d’Or gewinnen."

Nach der aktuellen Saison mit dem FC Chelsea, in der Kante maßgeblich am Gewinn der Champions League beteiligt war, wäre die Wahl zum Weltfußballer des Jahres mehr als "verdient", so Pogbas Statement.

Ronaldo und Messi früh raus

Pogba unterstreicht seine Argumentation mit dem Fakt, dass die beiden Seriengewinner "Cristiano und Messi nicht im Halbfinale (der Champions League, Amn.d.Red.) standen."

Ronaldo schied mit Juventus Turin bereits im Achtelfinale gegen den FC Porto aus. Auch Lionel Messi und der FC Barcelona mussten mit einer Torbilanz von 2:5 gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale die Segel streichen.

"Schon immer so gut!"

Daher sei es gut, dass nun die "Leistungen der Mittelfeldspieler oder sogar Verteidiger" mehr in den Fokus rücken. Der Manchester United-Star zeigt sich verwundert, dass zu "viel über seine aktuellen Leistungen geredet wird."

Er möchte "der ganzen Welt mitteilen", dass "der Kante, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, schon immer so gut war."

Auszeichnung wohl im Dezember

Der Ballon d’Or wird aller Voraussicht nach im Dezember 2021 verliehen. Kante kann bis Dezember also noch beweisen, dass er Pogbas Forderung gerecht werden kann.

Pogba wird ihm bei der anstehenden Europameisterschaft zur Seite stehen. Anfangen werden die beiden am 15. Juni, wenn sie mit Frankreich auf das deutsche Team treffen.

Simeon Schönbach

