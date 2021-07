London/München - Die Stimmungslage bei den Anhängern des FC Arsenal ist schon nach dem ersten Testspiel angespannt.

Denn wohl anders ist es kaum zu erklären, dass in den Trends der sozialen Medien der Hashtag "Arteta out" die Runde machte. Zahlreiche Fans forderten die sofortige Entlassung des spanischen Trainers. Doch was ist passiert?

Die Gunners bestritten ihr erstes Testspiel gegen den schottischen Klub Hibernian FC und unterlagen mit 1:2. Angesichts zahlreicher fehlender Nationalspieler und der kurzen Vorbereitungszeit kein Beinbruch, doch die Art und Weise der Niederlage erzürnt den Anhang.

Die Führung der Schotten fiel nach einem üblen Patzer von Arsenals Keeper Arthur Okonkwo, der einen harmlosen Ball nicht klären konnte. Zuvor hatte Arsenals Eddie Nkietah eine riesige Chance freistehend vorbeigeschossen. Das zweite Tor von Hibernian fiel nach einer Ecke, bei der Arsenals Defensive ebenfalls keine gute Figur machte.

In der 73. Minute verschoss der eingewechselte Nicolas Pepe zu allem Überfluss auch noch einen Strafstoß. Erst in der Schlussphase konnte Nachwuchstalent Emile Smith-Rowe zumindest für etwas Ergebniskosmetik sorgen.

Doch bei den Arsenal-Fans ist die Sorge schon jetzt groß, dass es ein weiteres verlorenes Jahr wird, wie der Erfolg von "#Artetaout" in den sozialen Medien zeigt. Allerdings bleiben noch einige Wochen bis zum Saisonstart, sodass es wohl in Arsenals Führung trotz der Pleite nicht zu einer Kurzschlusshandlung kommen wird.

