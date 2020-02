Liverpool/München - Mitte Dezember war den Fans des FC Everton angst und bange.

Mit großen Ambitionen unter Trainer-Shootingstar Marco Silva in die neue Saison gestartet, dümpelten die "Toffees" kurz vor Jahresende auf Rang 14 – nur zwei Punkte entfernt von den Abstiegsrängen. Zwei Monate später herrscht pure Euphorie am Goodison Park, der Spielstätte des FC Everton.

Statt Abstiegsangst lebt bei den Everton-Anhängern nun wieder der zarte Traum von Europa. Rang neun mit 36 Punkten und vier Zähler Rückstand auf Platz fünf rechtfertigen diese Gedanken. Doch wie gelang dem Erzrivalen des FC Liverpool dieser Sprung nach oben in verhältnismäßig kurzer Zeit?

Carlo Ancelotti mit angekratztem Ruf

Eine wichtige Rolle spielen dabei Duncan Ferguson und vor allem Carlo Ancelotti. Ersterer ist eine Klub-Legende und übernahm als Interimslösung nach Silvas Entlassung. Mit einem Sieg und zwei Remis befreite Ferguson den Klub aus den größten Nöten und Ängsten, bevor mit Ancelotti ein Star-Coach übernahm.

Der Ruf des Italieners hatte zuletzt gelitten, nachdem er sowohl beim FC Bayern, als auch beim SSC Neapel vorzeitig entlassen wurde. Es war bei beiden Stationen von zu laschem Training aus Spielersicht zu lesen. In Neapel soll sogar der schillernde Klub-Präsident Aurelio de Laurentiis ein Extra-Training, hinter Ancelottis Rücken, angeordnet haben.

Auf der Insel wird dagegen vom "Players Coach" Ancelotti geschwärmt. Der 60-Jährige hat mit minimalen Anpassungen das Spiel von Everton wieder auf Kurs gebracht.

Everton beendet Negativ-Serie

Sein größter Trumpf bislang sind aber die taktischen Veränderungen während einer Partie, die der Mannschaft wieder den Glauben an sich selbst zurückgaben. So schlugen die "Toffees" unlängst den FC Watford, nachdem sie in Rückstand gerieten. Zuvor war Everton in 35 Spielen in Folge, wo sie in Rückstand gerieten, nicht als Sieger vom Platz gegangen.

Gibt es dann doch einmal eine Pleite, wie gegen Newcastle United, mahnt Ancelotti zur Gelassenheit und baut nicht weiter Druck auf sein Team auf.

"Wir müssen über 90 Minuten im Spiel dabei bleiben, aber ich sage nichts zu meinen Spielern. Sie haben gut gespielt und so etwas kann passieren. Es ist einfach nur unglücklich für dieses Spiel", erklärte er auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Pleite gegen die "Magpies". Die nächsten beiden Spiele gewann sein Team dann wieder.

"Pate von Everton": Fans schwärmen von Ancelotti

Es ist Ancelottis Stärke, dass er auch in sportlich schwierigen Situationen die Ruhe behält und nicht verbal auf seine Spieler eindrischt. Stattdessen sieht er sich als Vertrauter der Spieler, wie er einst in seinem Buch "Quiet Leadership" verriet.

In Everton scheint seine Trainer-Idee wieder bestens zu funktionieren, nachdem es zuletzt den ein oder anderen Zweifel an Ancelottis Fähigkeiten gab.

The godfather of Everton — Gary Hardie (@ghardie33) February 16, 2020

Die Fans der "Toffees" haben Ancelotti bereits in ihr Herz geschlossen. So sammelten sich unter einem Klub-Post, wo der Trainer verkündete, dass er jede Person im Klub als Mensch sehe, zahlreiche Huldigungen für Ancelotti. "Weltklasse-Trainer und Weltklasse-Mann" schrieb ein Fan. Ein anderer Anhänger erklärte Ancelotti kurzerhand zum "Paten von Everton".

Sicher wird auch der "Pate von Everton" noch Rückschläge erleben, aber der Klub ist auch für Ancelotti die Chance zur Rückkehr ins Rampenlicht.

Aktuell ist er auf Kurs.

