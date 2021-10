München - Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den Erzrivalen Manchester United in dessen Stadion historisch gedemütigt.

Beim 5:0 (4:0) in Old Trafford am Sonntag lagen die Reds angeführt vom herausragenden Dreifach-Torschützen Mohamed Salah bereits zur Halbzeitpause quasi uneinholbar vorne und schickten United (7.) in der Tabelle Richtung Mittelmaß.

Nie hat Liverpool United höher besiegt, ein 5:0 gab es auch 1925.

Mo Salah mit Dreierpack

Die Gäste schossen sich wieder auf den zweiten Rang und rückten zugleich auf einen Punkt an den Tabellenführer FC Chelsea heran, der seine Spitzenposition mit einem Kantersieg erfolgreich verteidigte.

Der frühere Leipziger Naby Keita (5.), Diogo Jota (13.) und Salah (38./45.+5/50.) bestraften den konfus agierenden Rekordmeister ManUnited gnadenlos. Dessen eingewechselter Weltmeister Paul Pogba sah die Rote Karte (60.)

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.