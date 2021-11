Köln - Der deutsche Teammanager Daniel Farke ist beim englischen Fußball-Erstligisten Norwich City nur Stunden nach dem ersten Saisonsieg entlassen worden.

Das gab das Schlusslicht am Samstagabend bekannt. Norwich hatte sich am Nachmittag bei Mitaufsteiger FC Brentford (2:1) durchgesetzt. Farke (45) war 2017 von Borussia Dortmunds Reserve gekommen und seither zweimal mit den Canaries in die Premier League aufgestiegen.

