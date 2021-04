Köln - Sheffield United steht in der englischen Premier League als erster Absteiger fest. Das Tabellenschlusslicht verlor am Samstag 0:1 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und kann sich damit in den ausstehenden sechs Spielen nicht mehr retten. Sheffield hat nur vier Saisonspiele gewonnen und steht bei 14 Punkten.

Der viermalige FA-Cup-Sieger war 2019 nach zwölf Jahren Pause in die höchste englische Fußball-Liga zurückgekehrt.

