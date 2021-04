London - Die Premier League hat eine Hall of Fame gegründet und die ersten beiden Mitglieder sind bereits bekannt.

Laut "Sky UK" werden die Ex-Stürmer Alan Shearer und Thierry Henry die ersten Mitglieder der neugegründeten Hall of Fame von Englands Eliteliga sein. Im Zuge einer TV-Show sollen sie auf ihre Karrieren zurückblicken und werden anschließend in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Die Hall of Fame ist die höchstmögliche individuelle Auszeichnung in der 1992 neugegründeten Liga. Teilnahmeberechtigt sind momentan nur Spieler, die bis zum August 2020 ihre Karriere beendet haben.

Alan Shearer hält PL-Torrekord

Shearer und Henry zählen zu den besten Stürmern, die je in der Liga gespielt haben. Shearer spielte in seiner aktiven Premier-League-Karriere für die Blackburn Rovers und Newcastle United. Sein Rekord von 260 Treffern in 441 Einsätzen wurde bislang noch nicht gebrochen.

Henry beehrte die Premier League von 1999 bis 2007 und mit einem kurzen Comeback im Januar und Februar 2012. In der höchsten englischen Spielklasse war der Franzose ausschließlich für den FC Arsenal aktiv. Insgesamt viermal sicherte sich Henry den Titel des Torschützenkönigs und erzielte in 258 Premier-League-Partien starke 175 Tore.

Neben den beiden Sturm-Legenden sollen in den kommenden Wochen zunächst noch sechs weitere Premier-League-Legenden in die Hall of Fame aufgenommen werden.

