München - Zu den Fakten: Manchester City führt die Premier-League-Tabelle nach 28 Spielen mit 69 Punkten an, gefolgt vom FC Liverpool mit 63 Zählern. Die Mannschaft von Coach Jürgen Klopp hat allerdings ein Spiel weniger absolviert als die Citizens und genau darin liegt wohl auch die große Titelhoffnung der "Reds".

Gewinnt Liverpool dieses Nachholspiel, würde sich der Rückstand auf ManCity auf drei Punkte halbieren und dann gibt es ja auch noch das vielleicht wichtigste Spiel in der verbleibenden Saison. Am 10. April trifft Liverpool auswärts auf Manchester City.

Nicht zuletzt wegen des Heimrechts und auch der aktuellen Tabellenkonstellation spricht dabei derzeit mehr für den Titelverteidiger. Zuletzt blieb die Elf von Coach Pep Guardiola in den Premier-League-Duellen gegen Liverpool auch vier Mal in Folge ungeschlagen (je zwei Siege und zwei Unentschieden). In der Hinrunde der laufenden Spielzeit gab es an der Anfield Road ein 2:2.

Restprogramm: Fünf Teams spielen noch gegen ManCity und Liverpool

Neben dem Spitzenspiel im Etihad Stadium von Manchester zeigt ein Blick auf das Restprogramm beider Titelrivalen, dass es durchaus Parallelen gibt. Fünf Premier-League-Teams spielen nämlich in der verbleibenden Saison noch sowohl gegen Manchester City als auch gegen Liverpool: Brighton & Hove Albion, die Wolverhampton Wanderers, der FC Watford, Newcastle United und Aston Villa.

Somit liegt nicht zuletzt in diesen Duellen gegen Teams, gegen die beide Titelanwärter im weiteren Saisonverlauf noch antreten müssen, besondere Brisanz.

Von der Papierform her hat Manchester City aber insgesamt das etwas leichtere Restprogramm. Nimmt man die aktuellen Tabellenpositionen der Gegner her, die bis zum Saisonende noch auf die "Sky Blues" zukommen, ergibt sich hier ein Durchschnitt von Tabellenplatz 12. Zum Vergleich: Bei Liverpool haben die Gegner bis zum Saisonende einen aktuellen, durchschnittlichen Tabellenplatz von 9,8 und sind damit mutmaßlich etwas anspruchsvoller einzuschätzen.

Liverpool bislang mit weniger Saison-Niederlagen als Tabellenführer ManCity

Obwohl Liverpool derzeit in der Tabelle hinter ManCity liegt, hat die Klopp-Elf in der laufenden Saison mit zwei Pleiten immer noch eine Niederlage weniger als die "Citizens" kassiert. Und auch hier wird es spannend mit Blick auf das Restprogramm: Liverpool muss gegen kein Team mehr ran, gegen das in der laufenden Saison bereits verloren wurde (Liverpools Niederlagen in der laufenden Saison: 2:3 bei West Ham United, 0:1 bei Leicester City).

Auf ManCity trifft das hingegen nicht zu. Die "Sky Blues" bekommen es am 14. März mit Crystal Palace zu tun. Die Londoner gewannen am zehnten Spieltag völlig überraschend mit 2:0 im Etihad Stadium.

Die anderen beiden Saisonpleiten setzte es für Manchester City gegen Tottenham Hotspur (0:1 und 2:3). Gegen die Spurs muss wiederum Liverpool im Saisonendspurt noch antreten.

Tottenham ist einer von sechs Liverpool-Gegnern, der sich aktuell in der oberen Tabellenhälfte befindet. Auch hier wieder der Vergleich mit ManCity: Die Guardiola-Elf bekommt es nur noch mit drei Gegnern zu tun, die nach jetzigem Stand auf den Plätzen 3 bis 10 zu finden sind.

Champions League, FA-Cup: Weitere Showdowns zwischen ManCity und Liverpool möglich

Während sich das Rennen um den Titel in der Premier League möglicherweise noch weiter zuspitzt, könnte es auch in weiteren Wettbewerben zu Duellen zwischen den beiden Premier-League-Giganten Manchester City und FC Liverpool kommen. Im FA-Cup überstanden beide Teams zuletzt das Achtelfinale und stehen im Viertelfinale vor machbaren Auswärtshürden.

Auch in der Champions League sieht es sowohl für ManCity als auch Liverpool nach den Hinspielen des Achtelfinals gut bis sogar sehr gut aus. Die Citizens können im Prinzip nach dem 5:0-Sieg im Hinspiel bei Sporting Lissabon bereits für das Viertelfinale planen und auch Liverpool ist nach dem 2:0-Erfolg bei Inter Mailand auf bestem Wege, es unter die letzten acht Teams in der Königsklasse zu schaffen.

Die "Reds" haben sich in der laufenden Saison sogar schon den ersten Titel gesichert. Zuletzt gewann Liverpool durch einen 11:10-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Chelsea den EFL-Cup, den englischen Ligapokal.

Dort verabschiedete sich ManCity bereits in der 4. Runde, verlor mit 3:5 nach Elfmeterschießen gegen West Ham. Apropos West Ham: Das ist unter den noch verbleibenden Premier-League-Gegnern Citys nach Liverpool der aktuell am zweitbesten platzierte. Die "Hammers" liegen auf Rang 6.

Christoph Gailer

