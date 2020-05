London/München - Wenn in England der Fußball nach der Corona-Pandemie voraussichtlich im Juni wieder losgeht, wird für einen Super-Fan der Queens Park Rangers möglicherweise eine Ära zu Ende gehen.

Chris Kemp hat nämlich in den zurückliegenden 31 Jahren jedes Pflichtspiel des derzeitigen Zweitliga-Klubs live im Stadion gesehen - egal, ob zuhause oder auswärts. Durch die nun bevorstehenden Geisterspiele in Englands Profifußball dürfte die Serie von Kemp nach 1503 Live-Spielen vor Ort, beginnend im September 1989, reißen.

Trotz Super-Serie: Kemp will keine Sonderrechte

Einige andere Fans haben schon ihren Gedanken freien Lauf gelassen, damit Kemp seine Serie vielleicht doch noch fortsetzen kann, etwa durch einen Job bei den Rangers im Innenraum des Stadions. "Diese Idee wurde schon von vielen Seiten an mich herangetragen", sagte Kemp der Zeitung "Blick", "aber das würde das Problem nur bei den Heimspielen lösen. Aber ich wäre ja auch auswärts auf einen Stadioneinlass angewiesen."

Doch Sonderrechte will der Rangers-Superfan, der erstmals in der Saison 1977/78 bei einem Heimspiel der Rangers im Stadion war, in diesen schwierigen Zeiten ohnehin nicht: "Ich finde nicht, dass ich nur wegen meiner Serie privilegierter behandelt werden sollte als sonst jemand." Kemps Serie war auch schon früher einige Male gefährdet, etwa durch Autopannen auf der Anreise, Staus oder Problemen mit dem Navigationssystem bzw. Sperren des Gästesektors bei einem Auswärtsspiel in Luton. Dennoch hat es Kemp bislang stets ins Stadion geschafft. Und wie sind nun seine Pläne für die anstehenden Geisterspiele? "Wenn sie es live bringen, schaue ich wohl daheim mit ein paar Freunden. Im Pub reizt es mich wegen der Social-Distancing-Regeln überhaupt nicht", sagte der QPR-Super-Fan dem "Blick".

