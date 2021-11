München/Manchester - Ralf Rangnick ist neuer Trainer von Manchester United. Das bestätigte der englische Traditionsverein am Montag. Der Deutsche übernimmt das Amt als Interimstrainer bis zum Ende der Saison und soll im Anschluss zwei Jahre in beratener Funktion für den Premier-League-Klub arbeiten.

Rangnick, der erstmals in der englischen Premier League arbeiten wird, beerbt den Norweger Ole Gunnar Solskjaer, der nach dem 1:4 in Watford am vergangenen Wochenende entlassen wurde.

Nach Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (FC Chelsea) ist Rangnick damit der dritte deutsche Teammanager in der Premier League. Ob Rangnick schon am Donnerstag im Heimspiel gegen den FC Arsenal auf der United-Bank sitzt, ist unklar, da er noch kein gültiges Arbeitsvisum besitzt.

"Ich freue mich darauf, zu Manchester United zu wechseln und mich darauf zu konzentrieren, diese Saison zu einer erfolgreichen Saison für den Verein zu machen", sagte Rangnick, der die Nachfolge des entlassenen Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer antritt. Manchester ist momentan Tabellenachter.

Zuletzt war Rangnick als sportlicher Leiter beim russischen Meister Lokomotive Moskau tätig gewesen. Die Moskowiter einigten sich mit ManUnited auf eine vorzeitige Freigabe für den erfahrenen Fußballlehrer.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

