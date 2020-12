München/Leeds - Gerade einmal 50 Millionen Euro musste Andrea Radrizzani für den Fußballklub Leeds United bezahlen. Im Jahr 2014 dümpelte der Traditionsverein in der dritten englischen Liga herum - für den Italiener ein guter Zeitpunkt, um zu investieren.

Mittlerweile ist Leeds wieder in der Premier League angekommen und über 250 Millionen Euro wert. Was viele nicht wissen: Auch die San Francisco 49ers aus der American-Football-Lige NFL sind Teil der Erfolgsgeschichte.

Schon vor zwei Jahren stiegen die 49ers ein

Vor rund zwei Jahren stieg die kalifornische Franchise nach langem Bemühen von Radrizzani bei Leeds ein und hält seitdem zehn Prozent des Vereins. Laut der "Daily Mail" soll sich das Investment nun noch auf satte 25 Prozent steigern.

Die Verhandlungen stehen demnach kurz vor dem Abschluss. 49ers-Präsident Paraag Marathe sitzt bereits im Vorstand von Leeds United und zeigte sich zuletzt schwer beeindruckt von der Entwicklung im Norden Englands: "Das ist kein Verein, der es in die Premier League geschafft hat und sich gerade so in der Liga halten kann. Nein. Das ist ein Verein, der ein großer Anwärter werden kann."

Nach 16 Jahren Abstinenz stieg Leeds in der vergangenen Saison wieder in die höchste englische Spielklasse auf. Nach 13 Spielen liegt das Team von Trainer Marcelo Bielsa derzeit auf Tabellenplatz 13.

