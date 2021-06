Manchester/München - Sergio Agüero hat Manchester City den Rücken gekehrt und wechselt zum FC Barcelona.

City-Trainer Pep Guardiola vergoss einige Tränen beim Abschied des Argentiniers. Doch für Leonel del Castillo, Vater von Agüero, waren die Tränen nicht echt, wie er im Interview mit "Radio La Red" erklärte. "Ich glaube ihm nicht. Er war nie ehrlich mit meinem Sohn. Meiner Meinung nach hatte er ihn nie gewollt", polterte der Vater des Stürmerstars.

Del Castillo fügte an: "Er möchte der Protagonist in dem Klub sein und nicht die Spieler. Von einem Tag auf den anderen tauscht er die Spieler, das Mittelfeld, du weißt nie, ob du die erste Wahl bist oder nicht."

Agüero-Bruder attackiert Guardiola ebenfalls

Die Einschätzung eines Spielers hänge immer nur am aktuellen Trainer, bemängelte del Castillo. "Sie sagen, deine Zeit in dem Klub ist abgelaufen und deine einzige Option ist es dann, den Klub zu verlassen." So auch bei seinem Sohn. Guardiola entschied in Agüeros Fall, dass der Vertrag des Argentiniers nicht mehr verlängert wird.

Vor einigen Tagen hatte bereits Agüeros Bruder nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Chelsea auf Twitter gegen Guardiola ausgeteilt und geschrieben: "Seit seiner Ankunft bei City wollte Guardiola meinen Bruder nie haben." Wenig später wurde der Tweet allerdings wieder gelöscht.

