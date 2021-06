München - Die Spieler der Premier League haben den belgischen Superstar Kevin De Bruyne von Manchester City zum Spieler des Jahres gewählt.

Nachdem De Bruyne auch im vergangenen Jahr zum besten Fußballer Englands prämiert wurde, gelang ihm in diesem Jahr die Titelverteidigung der begehrten Einzelauszeichnung. Bester junger Spieler der Saison 2021 wurde De Bruynes Teamkollege Phil Foden.

Verschiedene Auszeichnungen

In England wird der Titel "Fußballer des Jahres" von zwei verschiedenen Organisationen vergeben. Seit 1948 wird der "Football Writers' Association Footballer of the Year" von den englischen Fußball-Journalisten vergeben. In diesem Jahr haben sich die Journalisten auf Ruben Dias von Manchester City festgelegt.

Die Gewerkschaft der englischen Profifußballer "PFA" und deren Mitglieder vergeben jedes Jahr den Titel "PFA Players' Player of the Year", den der Belgier De Bruyne nun zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat.

Außerdem zeichnet die PFA den besten jungen Spieler unter 23 Jahren aus und organisiert eine Online-Abstimmung, bei der die Fans ihren Spieler des Jahres wählen können (PFA Fans' Player of the Year).

Den Titel "Players' Player of the Year" konnten vor Kevin De Bruyne lediglich Thierry Henry vom FC Arsenal (2003-2004) und Cristiano Ronaldo im Dress von Manchester United (2007-2008) zwei mal hintereinander gewinnen. Ronaldo schaffte es im Jahr 2007 sogar alle vier Titel gleichzeitig zu gewinnen, das gelang keinem anderen Spieler jemals.

Starke Saison bei City

Bei Manchester City hat De Bruyne eine starke Saison absolviert. Mit City holte er den englischen Meistertitel, Pokalsieg und schaffte es ins Champions-League-Finale.

Von 38 möglichen Einsätzen bestritt De Bruyne aufgrund von Verletzungen lediglich 25 in der Premier League. Dort konnte er sechs Tore und 12 Vorlagen beisteuern und war als Lenker und Denker des Teams maßgeblich daran beteiligt, dass man zwölf Punkte vor Ligakonkurrent Manchester United landete.

In der Champions League erzielte der Kapitän von Manchester City in acht Spielen drei Tore und vier Vorlagen. KDB führte seine Citizens bis ins Champions-League-Finale, das mit 0:1 gegen den FC Chelsea verloren ging. Auf dem Weg dorthin wurden unter anderem Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain ausgeschaltet.

EM mit Belgien

Nun folgt die Europameisterschaft mit Belgien. Das erste Gruppenspiel wird Kevin De Bruyne aufgrund seines Augenhöhlen- und Nasenbeinbruchs im Champions-League-Finale aller Voraussicht nach verpassen.

Belgien trifft bei der EM in Gruppe B mit den Gegnern Russland, Dänemark und Finnland auf lösbare Aufgaben. Sobald er fit ist und ins Turnier eingreift, kann De Bruyne seine "roten Teufel" in Richtung K.o.-Runde schießen.

Simeon Schönbach

