München - Es klappt einfach nicht vom Punkt bei Manchester City.

Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, nun auch noch Ilkay Gündogan. Bei den Citizens verschießt ein Feldspieler nach dem anderen seinen Elfmeter.

Letzter Fehlschütze war der Deutsche im Spitzenspiel gegen Liverpool am Sonntagabend. Dabei versagten Gündogan die Nerven und der Ball segelte über die Latte.

Zwar siegten die Citizens mit 4:1, dennoch hat Trainer Pep Guardiola aufgrund der liegen gelassenen Elfmeter einen Grund zur Sorge. Doch der Katalane hat bereits eine mögliche Lösung gefunden.

Ederson als Elfmeterschütze?

Anscheinend könnte Torhüter Ederson in Zukunft der Elfmeterschütze Nummer eins werden. "Es ist ein Problem, das wir haben", erklärte Guardiola nach der Partie, angesprochen auf die vielen Fehlschüsse. "In wichtigen Momenten dürfen wir diese Chancen nicht auslassen und da ist es egal, wer antritt. Ich denke wieder darüber nach, dass Ederson den nächsten Elfmeter schießt", so der frühere Bayern-Coach weiter.

Bereits vor rund einem Jahr hatte ManCity mit derselben Problematik zu kämpfen. Seinerzeit hatten Gabriel Jesus, Sterling und Sergio Aguero das Tor nicht getroffen.

Und schon damals liebäugelte der Cheftrainer mit dem Keeper als etatmäßigem Schützen. „Glaubt mir, Ederson ist der beste Schütze, den wir haben. Er hat kein Blut in seinen Adern, er ist so ruhig, dass er es tun könnte", erklärte er damals.

Durchgezogen hat Guardiola die Idee Anfang 2020 nicht, obwohl sein Torhüter durchaus für die Aufgabe bereit gewesen wäre. "Ich bin ein guter Elfmeterschütze, egal ob ich mit Kraft oder mit Technik schieße. Wenn Pep mich fragen sollte, werde ich da sein", zeigte sich Ederson damals selbstbewusst.

Dieses Angebot dürfte auch ein Jahr später sicher noch seine Gültigkeit besitzen. Ob Guardiola diesmal zuschlägt?

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.