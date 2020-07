München - Satte 18 Punkte Vorsprung hat der FC Liverpool auf Verfolger Manchester City vor dem letzten Spieltag. Zu verdanken haben die "Reds" diese große Lücke nicht nur ihrer eigenen Leistung auf dem Platz, sondern auch dem Video-Assistenten.

In der Premier League kam der VAR in dieser Saison erstmals zum Einsatz, sorgte für unzählige Spielunterbrechungen aber eben auch für sehr viel mehr Gerechtigkeit. Insgesamt wurde der Video-Schiedsrichter 334 Mal konsultiert, in 104 Fällen wurde die ursprüngliche Entscheidung des Unparteiischen revidiert. 154 Partien kamen ohne die neue Kontrollfunktion aus.

Die "Daily Mail" rechnete jetzt aus, wer denn die größten Profiteure des VAR waren – und Liverpool gehört dazu. Ohne den Video-Assistenten hätten Klopps Meister nur 91 statt aktuell 96 Zähler auf dem Konto. Weil Manchester City auf sechs Punkte mehr gekommen wäre, wäre der Abstand auf nur sieben Punkte geschrumpft. Das Rennen um die Meisterschaft hätte demnach sogar noch spannend werden können.

"Wolves" sind der größter VAR-Verlierer

Der größte Verlierer des VAR sind die Wolverhampton Wanderers. Aktuell kämpfen die "Wolves" auf Platz sechs liegend noch um den Einzug in die Europa League. Ohne Video-Assistent hätten sie sich dagegen sogar für die Champions League qualifiziert.

In der unteren Tabellenregion war der Einsatz des VAR weniger relevant. Watford, Bournemouth und Norwich wären der Berechnung zufolge nach aktuellem Stand auch ohne Video-Überprüfung abgestiegen. Hier kann sich heute allerdings noch etwas tun. Denn Watford (18.) und Aston Villa (17.) trennt vor dem letzten Spieltag nur die Tordifferenz von einem Treffer.

