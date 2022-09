München - Vor wenigen Tagen schockte die Entlassung von Trainer Thomas Tuchel viele Chelsea-Fans. Nach nur 100 Tagen unter den neuen Besitzern wurde der Deutsche von seinen Aufgaben entbunden.

Seit dieser Entscheidung werden mehr und mehr Details der vergangenen Monate bekannt. So schreibt die britische Zeitung "The Independent", dass das Liebesleben des Cheftrainers in der Kabine des Premier-League-Klubs ein "heißes Thema" war.

Tuchel bei Chelsea entlassen

Nach 13 Jahren Ehe hatten Tuchel und Ehefrau Sissi im April ihre Trennung bekanntgegeben, im Mai hatten die Eltern von zwei Töchtern die Scheidung eingereicht.

Demnach wurde das Thema und Tuchels neue Beziehungen unter Chelseas Stars diskutiert, einige sollen sogar ihr Bild, das sie von dem 49-Jährigen hatten, deshalb geändert haben.

Auch in die Entscheidung, Tuchel als Chelsea-Trainer zu entlassen, soll dessen Privatleben hineingespielt haben.

Bei den Blues wird der Deutsche vom bisherigen Brighton-Coach Graham Potter ersetzt.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.