Könnte plötzlich alles ganz schnell gehen?

Am vergangenen Donnerstag erschütterte die Meldung von der Entlassung von Julian Nagelsmann die Fußballwelt. Einen Tag später wurde der 35-Jährige an die Säbener Straße bestellt, der Rekordmeister verkündete offiziell sein Aus, dazu die Verpflichtung von Neu-Trainer Thomas Tuchel.

Nur drei Tage nach seiner offiziellen Freistellung beim FCB könnte sich für Nagelsmann bereits der nächste Job ergeben. So berichtet die "Daily Mail", dass Daniel Levy, Klubboss bei Tottenham Hotspur, mit dem deutschen Trainer über eine mögliche Verfügbarkeit sprechen will.

Geht Nagelsmann zu Tottenham?

Am Sonntagabend hatten sich die Spurs von ihren bisherigen Cheftrainer Antonio Conte getrennt. Nach dessen Wutrede nach dem 3:3-Unentschieden beim Tabellenletzten Southampton - Conte bezeichnete seine Spieler dabei als "selbstsüchtig" und warf ihnen vor, nicht unter Druck performen zu können - eine nicht allzu überraschende Entscheidung.

In einem Statement verkündete der Verein, dass Cristian Stellini als Interimstrainer die Leitung der Mannschaft übernehmen wird, Ryan Mason wird zudem neuer Co-Trainer.

"Wir haben noch 10 Spiele in der Premier League und kämpfen um einen Platz in der Champions League. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Jeder muss seinen Beitrag leisten, um das bestmögliche Ergebnis für unseren Klub und unsere fantastischen, treuen Fans zu erreichen", begründete Levy die Entscheidung.

Eine langfristige Option ist das neue Trainerduo freilich nicht.

Spurs mit Entlassung von Conte

An dieser Stelle kommt der geschasste Bayern-Coach ins Spiel. "Julian Nagelsmann ist der Name, der jedem Tottenham-Fan auf den Lippen liegt", formulierte der "Evening Standard" und behauptete, der Deutsche sei "offen für Gespräche über einen Umzug nach Nord-London". Mit Harry Kane, Heung-Min Son, Ivan Perisic oder Richarlison gäbe es in Tottenham diverse Stars, mit denen Nagelsmann arbeiten könnte.

Der 35-Jährige galt schon einmal als Kandidat bei den Spurs - im Frühjahr 2021, kurz vor seinem Wechsel zum FC Bayern.

Die Londoner stehen in der Premier League aktuell auf Rang vier, in der Champions League scheiterten sie am AC Mailand.