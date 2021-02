München - Vor dem Spitzenspiel der Premier League zwischen Tabellenführer Manchester City und Titelverteidiger FC Liverpool am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker auf ran.de), herrscht derzeit dicke Luft zwischen City-Trainer Pep Guardiola und seinem "Reds"-Pendant Jürgen Klopp.

Der Welttrainer des Jahres stellte in einer Pressekonferenz die Behauptung auf, dass Manchester City nur deswegen die Tabellenführung übernehmen konnte, da sie aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Team über Weihnachten von einer "zweiwöchigen" Covid-Pause profitierten.

Guardiola zeigt sich enttäuscht und kündigt Aussprache an

"Wir haben keine Pause gehabt - City hatte zwei Wochen Pause wegen Covid. Es ist ein hartes Jahr. Bei manchen Teams mag es nicht so schlimm sein, aber für uns ist es hart", so Klopp.

Die Partie des 16. Spieltags gegen Everton am 28. Dezember wurde kurzfristig verschoben, als eine Reihe von Spielern der "Skyblues" positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Liverpool war zu dem Zeitpunkt Tabellenführer und hatte sechs Punkte Vorsprung auf Manchester City, die damals den 6. Tabellenrang belegten

Guardiola zeigte sich von den Vorwürfen enttäuscht und kündigte an, sich mit Jürgen Klopp von Angesicht zu Angesicht über das Thema zu unterhalten.

"Jürgen muss sich den Kalender noch einmal ansehen. Wir hatten einen Covid-Ausbruch, aber wir hatten nur eine Woche Pause, wir sind mit 14 Spielern an der Stamford Bridge angetreten. Vielleicht liege ich falsch und es waren zwei oder drei Wochen. Wenn ich Jürgen sehe, werde ich ihn fragen, wie lange wir frei hatten", wird Guardiola im "Evening Standard" zitiert.

"Ich bin überrascht, ich habe solch einen Kommentar nicht erwartet. Ich dachte, Jürgen sei nicht diese Art Trainer. Vielleicht war es ein Missverständnis", so der Spanier weiter.

"Wir fahren dorthin, um zu gewinnen, und nicht um unentschieden zu spielen"

Mit einem Sieg im Spitzenspiel an der Anfield Road kann Manchester City seinen Vorsprung auf den Tabellenvierten aus Liverpool auf zehn Punkte ausbauen und hat dabei noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Von dem Auftritt seines Teams in Liverpool hat Guardiola eine klare Vorstellung: "Was ich sehen möchte, ist, dass meine Mannschaft nach Anfield fährt, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben dort bisher keine tollen Ergebnisse erzielt, aber stets gute Leistungen gezeigt. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen, und nicht um unentschieden zu spielen", so der ManCity-Coach.

