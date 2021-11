London/München - Beim Blick auf die Tabelle der Premier League dürfte sich so mancher Fußball-Fan derzeit verwundert die Augen reiben. Dies liegt aber nicht an Spitzenreiter Chelsea oder Verfolger Manchester City, sondern am Tabellen-Dritten: West Ham United. Die Hammers sorgten unmittelbar vor der Länderspielpause für ihr bislang größtes Ausrufezeichen, als sie den FC Liverpool mit 3:2 schlugen.

Erste zarte Erinnerungen an das Jahr 2016 werden aktuell geweckt, damals wurde Leicester City quasi aus dem Nichts englischer Meister. Aus dem Nichts kommt West Ham United, mit dem früheren Manchester-United-Coach David Moyes an der Seitenlinie, aber nicht daher. Denn bereits in der vergangenen Saison belegte der Klub aus London Rang sechs und qualifizierte sich damit für die Europa League.

In dieser Saison steigerten sich die Hammers noch einmal, vor allem die Defensive ist ein echtes Prunkstück. Das liegt vor allem an zwei Spielern. 30 Millionen Euro gab West Ham vor der Saison für Kurt Zouma vom FC Chelsea aus. Mit Erfolg, denn Zouma ist bereits jetzt Abwehrchef und dirigiert das Defensivverhalten der Londoner.

Declan Rice trumpft bei West Ham United groß auf

Noch imposanter sind die Leistungen von Eigengewächs Declan Rice. Der englische Nationalspieler hat sich vom Nobody zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga entwickelt. Von der Sechser-Position aus hat der 1,88 Meter große Rice bereits drei Tore und drei Vorlagen in 15 Partien auf dem Konto und verpasste in der Premier League noch keine einzige Minute.

Offensiv ist vor allem Michail Antonio herauszuheben, der mit sechs Toren auf Rang drei der Torjägerliste, hinter Liverpools Mo Salah (zehn Tore) und Leicesters Jamie Vardy (sieben Tore), liegt. Aber bei aller persönlichen Klasse von einigen Spielern profitiert West Ham vor allem von seiner Eingespieltheit. Kontinuität wurde im Sommer groß geschrieben. Neben Zouma wurde lediglich noch für Nikola Vlasic eine nennenswerte Summe ausgegeben.

Vertrauen in David Moyes wird belohnt

Aber auch an der Seitenlinie wird West Ham für seine Geduld belohnt. Im Dezember 2019 übernahm Moyes die Hammers, als diese sich, auf Rang 16 liegend, in einer sportlich prekären Situation befanden. Am Ende der Saison war nicht wirklich ein Aufwärtstrend erkennbar, denn noch immer lag West Ham auf Rang 16.

Trotzdem hielten die Verantwortlichen bei den Londonern an Moyes fest. Der Lohn folgt seither mit einem echten Höhenflug der Hammers. Für den Schotten wohl auch eine persönliche Genugtuung, nachdem er in den Jahren zuvor wenig Erfolg hatte, auch weil er die nötige Zeit nicht immer bekam.

Doch nun könnte der 58-Jährige mit West Ham zum großen Wurf ausholen. Die nächste Bewährungsprobe auf höchstem Niveau wartet am übernächsten Spieltag mit dem Duell gegen Manchester City. Ein erneutes Leicester-Märchen scheint nicht wirklich realistisch, aber bereits das Erreichen der Champions League wäre ein grandioser Erfolg für West Ham.

Spätestens dann würde die Verwunderung beim Blick auf die Tabelle von Englands Eliteklasse endgültig nachlassen.

Markus Bosch

