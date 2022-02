Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann in der Europa League wieder vor mehr Zuschauern spielen. Wie die Sachsen am Sonntag mitteilten, können gegen Real Sociedad San Sebastian am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) 24.758 Fans dabei sein. Demnach habe das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig die Stadionauslastung von 50 Prozent für das kommende Heimspiel genehmigt.

Die Erlaubnis wurde laut RB unter anderem aufgrund "der anhaltend niedrigen Belegungszahlen auf Intensiv- und Normalstationen" erteilt. Die Entscheidung sei auch "unter dem Eindruck des vergangenen Heimspiels gegen den 1. FC Köln" getroffen worden. Beim 3:1-Sieg gegen die Kölner waren am Freitag 15.000 Zuschauer im Stadion gewesen.