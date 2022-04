Barcelona - Kuriose Szenen ereigneten sich in der Halbzeitpause des Europa-League-Viertelfinales des FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt. Die Ultras der Heimmannschaft flüchteten beim Stand von 0:2 aus Protest gegen die zahlreichen im Stadion vertretenen Adler-Anhänger aus ihrem Block.

Laut "Express" waren 17.000 SGE-Fans im Camp Nou und verwandelten das Stadion ab der ersten Minute in ein Tollhaus. Das Stadion war weit über die Auswärtstribüne hinaus in vor allem in Eintracht-Weiß gehüllt und auch stimmungstechnisch hatten die Katalanen deutlich das Nachsehen.

Europa League: Barca-Ultras protestieren gegen Eintracht-Fans im Camp Nou

Dem Bericht zu Folge haben die Katalanen am Morgen vor dem Spiel sogar den Verkauf von 9000 Tickets an der Tageskasse des Stadions blockiert, womit unter normalen Umständen noch deutlich mehr Eintracht-Fans in der Arena gewesen wären.

Allein die Tatsache, dass derart viele Gästefans die Auswärtsfahrt für die Frankfurter zum "zweiten Heimspiel" machen konnten, gefiel den Barca-Ultras ganz und gar nicht.

So war der Block "Gol Nord" hinter dem Tor von Kevin Trapp nach der Pause noch komplett leer und füllte sich erst zehn Minuten später wieder nach und nach.

Barca-Trainer Xavi gab nach dem Ausscheiden gegen den Bundesligisten zu Protokoll, man werde "untersuchen, wie es dazu kommen konnte". Die vielen Frankfurter Fans hätten dem Gegner "natürlich geholfen", sagte der ehemalige Weltklassespieler.

