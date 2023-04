Xabi Alonso wollte sich keine Träumereien entlocken lassen. "Noch liegt ein langer Weg von uns. An das Finale denke ich nicht. Unser voller Fokus richtet sich auf Union Saint-Gilloise", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) gegen den belgischen Vertreter.

Nach etwas über einem halben Jahr im Amt hat Bayer die Spielidee des ehemaligen Weltklasse-Spielers verinnerlicht. Mit sieben Pflichtspielsiegen im Gepäck geht es nun auf die Zielgerade - dort könnte die Werkself die anfangs schon verloren geglaubte Saison doch noch veredeln. "Wir haben jetzt eine ganz andere Mentalität auf den Platz. Gerade zeigen wir das wahre Gesicht von Bayer", sagte Toptorjäger Moussa Diaby.

Leverkusen überzeugte in den vergangenen Wochen mit Vollgas-Fußball, gnadenloser Effizienz und einer stabilen Defensive. Das Offensiv-Trio aus Diaby, Amine Adli und Nationalspieler Florian Wirtz macht vorne den Ausfall von Torjäger Patrik Schick vergessen, hinten überragte beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende der oft kritisierte Jonathan Tah.

Allen voran Wirtz ist nach seinem Kreuzbandriss wieder in Höchstform. Neun von elf Pflichtspielen gewann Bayer mit dem Jungstar in der Startelf, der Spielmacher steuerte seit seinem Comeback drei Tore und acht Vorlagen in 15 Pflichtspieleinsätzen bei. "Er hat die Qualität, immer den entscheidenden Pass zu spielen", lobte Alonso: "Aber er hat auch die Mentalität, zu kämpfen und der Mannschaft zu helfen."

Alle Spieler wieder fit

Alonso kann am Donnerstag wieder aus den Vollen schöpfen, sowohl Piero Hincapie, als auch Adam Hlozek, Nadiem Amiri und Kerem Demirbay sind nach kleineren Blessuren und Krankheiten wieder zurück im Aufgebot. Bayer ist zwar Favorit, Alonso warnt aber vor dem Union-Berlin-Bezwinger aus dem Achtelfinale: "Sie haben eine Top-Mannschaft. Wir erwarten zwei intensive Spiele."

Nach dem schwachen Saisonstart ist die Qualifikation für die Champions League für die Werkself auf einmal wieder in Reichweite, die Hoffnungen auf eine magische Reise in der Europa League und auf den ersten Titel seit dem DFB-Pokal-Triumph 1993 werden größer. Auch bei den Fans, die am Donnerstag zum kollektiven Support schon bei der Busankunft aufgerufen haben.

Im Halbfinale würde die AS Rom oder Feyenoord Rotterdam warten, im Finale am 31. Mai in Budapest könnte es gegen die Schwergewichte Juventus Turin oder Manchester United gehen. Vor den ganz großen Spielen muss Leverkusen aber erst einmal die Viertelfinal-Hürde meistern. "Die Jungs wissen genau, was zu tun ist. Ich sehe den Hunger, das ist das Wichtigste, um erfolgreich zu sein", sagte Alonso.

So spielen die Mannschaften voraussichtlich

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker - Diaby, Wirtz - Adli

Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, Burgess, Van der Heyden - Neiuwkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin - Adingra, Boniface

Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)