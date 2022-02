München - Jude Bellingham war beim Europa-League-Aus von Borussia Dortmund durch das 2:2 gegen die Glasgow Rangers noch der mit Abstand beste Borusse. Weniger gelungen war der Auftritt von Linksverteidiger Nico Schulz (ran-Note: 4).

Nach einem missglückten Pass von Schulz in Richtung Bellingham ist dem 18-jährigen Engländer in der 78. Spielminute offenbar der Kragen geplatzt. Während Rangers-Keeper Allan McGregor den Ball ungestört zum Dortmunder Ballverlust aufnehmen konnte, schrie Bellingham mit wütender Gestik auf Englisch in Richtung Schulz. Der Inhalt? Anscheinend eine Schimpftirade, die sich gewaschen hat.

Schimpftirade von Jude Bellingham?

"Du kannst keinen verdammten Pass spielen, du bist verdammte Scheiße! Jedes verdammte Mal", sei der an den Lippen abzulesende Wortlaut aus dem Englischen übersetzt laut "Bild" gewesen. Teamkollege Emre Can ging anschließend auf den wütenden Bellingham zu, um ihn zu beruhigen.

Auch nach dem Spiel fand Bellingham bei "BT Sport" schonungslose Worte für den enttäuschenden Auftritt seines Teams: "Wir hatten nicht mehr den Biss, den wir noch in der ersten Halbzeit hatten. Es ist einfach einer dieser Abende, an denen wir nicht alle unsere Chancen genutzt haben. Sie haben ihre reingemacht, das muss man ihnen lassen. Wir haben die Fans, das Trainerteam und uns selbst enttäuscht."

Youngster Bellingham ist seit Monaten der konstanteste Spieler und Leistungsträger des BVB, der in allen Pokalwettbewerben ausgeschieden ist und in der Liga sechs Punkte Rückstand auf den FC Bayern hat. Schulz kommt auch in dieser Saison mit erst 13-Startelfeinsätzen in Dortmunder Pflichtspielen nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinaus.

