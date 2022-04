München - Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt und andere Klubs der europäischen Mittelklasse haben eine Initiative gegründet, um die für 2024 beschlossene Champions-League-Reform zu stoppen.

Eintracht-Boss Axel Hellmann befürchtet, dass durch die geplanten Änderungen ein "Monster" kreiert werden könnte, unter dem gerade die Mittelklasse leiden würde.

Die Champions League wird nach aktuellem Stand ab der Saison 2024/25 von 32 auf 36 Teilnehmer aufgestockt. Dabei sollen nicht mehr nur die nationalen Platzierungen der Vorsaison berücksichtig werden. Zwei Plätze sollen auf Basis früherer Ergebnisse vergeben werden. Dadurch will die Uefa langjährigen CL-Teilnehmern auch in schwächeren Jahren die Teilnahme garantieren. Ein Aspekt, den Hellmann besonders kritisch sieht.

"Wenn du an der Champions League teilnimmst, wird dein Koeffizient immer höher, es wird immer mehr ein geschlossenes System. Die nationale Qualifikation ist die wichtigste Tür, die offen gehalten werden sollte", so der Vorstandsboss gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Hellmann beklagt finanziellen Unterschied zwischen EL und CL

Zudem plädiert Hellman für eine stärkere finanzielle Balance innerhalb der europäischen Wettbewerbe: "Ich denke, der Unterschied zwischen Europa League und Champions League ist zu groß." Deshalb habe sich die Eintracht der Initiative angeschlossen, "um die Interessen der europäischen Mittelklasse-Klubs zu stärken".

Sollte das nicht gelingen, "kreieren wir unser eigenes Monster", so Hellmann weiter. "Die Klubs der Champions League werden immer mehr Geld generieren und eines Tages werden sie versuchen, in eine Super League einzutreten, weil dies die einzige Möglichkeit ist, um ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen." Dies müsse unbedingt verhindert werden.

Eintracht winkt CL-Teilnahme

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich zwölf Topklubs zusammengetan, um eine elitäre Super League zu gründen. Erst nach vehementen Fan-Protesten machten die Klubs einen Rückzieher.

Die Eintracht selbst muss am Donnerstag im Hinspiel der Europa League bei West Ham United ran. Sollten die Hessen den Wettbewerb gewinnen, dürften sie in der kommenden Saison in der Königsklasse mitmischen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.