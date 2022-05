Europa League

München/Frankfurt - Es war der 9. April 2022 im Frankfurter Waldstadion. Nach einer abgewehrten Ecke von Filip Kostic im Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona landet die Kugel rund 18 Meter vor dem Tor vor den Füßen von Ansgar Knauff.

"Schieß!", schrie ein Teil des Publikums. Knauff zögerte keine Sekunde, dieser Aufforderung Folge zu leisten und schweißte den Ball in den rechten Winkel zum zwischenzeitlichen 1:0 für die SGE.

"Das sind Momente, von denen man als kleines Kind träumt. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen, das ist ein unvergessliches Erlebnis", schwärmte der 20-Jährige nach dem Spiel bei der "RTL".

Neue Stadt, neuer Trainer, neue Rolle: Knauff blüht auf

Dass es ausgerechnet der gebürtige Göttinger war, der goldrichtig stand und den Ball im Tor versenkte, hätte kein Drehbuch besser schreiben können. Denn eigentlich war er schon von Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose ausgemustert worden. Ende Januar spielte er noch für die U23 des BVB beim 3:1-Sieg bei Waldhof Mannheim.

Nach seinem Leih-Transfer an den Main waren die Erwartungen an den Youngster erst gedämpft. "Wir dürfen nicht gleich Wunderdinge erwarten", sagte Oliver Glasner auf der ersten Pressekonferenz nach dem Knauff-Transfer. Vor allem die Eingewöhnung an das System mit Dreierkette, in dem Knauff die Außenbahn beackern sollte, machte Glasner erst Sorgen.

"Wir möchten seine Stärken einsetzen, aber wir wissen, dass es nicht einfach für ihn wird."

Knauff ließ es jedoch einfach aussehen. Mit dem Tapetenwechsel erlebte der Youngster eine Leistungsexplosion, die nicht nur ihm persönlich hilft, sondern auch der Frankfurter Eintracht, die händeringend nach einem tauglichen Konterpart zu Filip Kostic auf der linken Seite gesucht hat.

Ob Erik Durm, Timothy Chandler oder Christopher Lenz - mit keinem waren die Entscheidungsträger der SGE so richtig zufrieden. Während Durm defensiv nicht überzeugte, kam von Chandler stets nach vorne zu wenig. Das zeigte sich auch beim jüngsten 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga, als Knauff zur Halbzeit den glücklosen US-Amerikaner ersetzte und sofort das Spiel anschob.

Auch wenn er noch Schwächen in der Defensive hat, die Symbiose mit Tuta, dem rechten Innenverteidiger, der ihm im Vorwärtsgang den Rücken freihält, klappt hervorragend. Er ist noch keine Kostic-Kopie, kommt an diesen aber im Frankfurter Kader am nächsten ran.

Schon beim BVB "Europa-Ansgar" - Keine Rückkehr 2022

Vor allem blüht der 20-Jährige dann in den besonderen Momenten auf. Spielte er in seinen elf Bundesliga-Spielen für die Adler erst zwei Mal durch, verpasste er in der Europa League noch keine einzige Sekunde.

Dass Knauff besonders im Europacup brilliert, hatte sich schon bei Borussia Dortmund angedeutet. Sein erster Startelf-Einsatz im Profibereich war nicht weniger als ein Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City, das Schwarz-Gelb denkbar knapp mit 1:2 verlor. Auch im Rückspiel stand er in der ersten Elf seines Förderers und damaligen BVB-Trainers Edin Terzic und brachte City-Verteidiger Joao Cancelo auf seiner Seite ein ums andere Mal ins Schwitzen.

Jener Terzic war übrigens Tribünengast beim 1:1 der SGE gegen Barcelona. Nicht etwa, um die unglaubliche Atmosphäre im Frankfurter Stadtwald aufzusaugen, sondern um die BVB-Leihgabe gegen einen Top-Gegner zu beobachten. Sein Notizzettel dürfte voll mit positiven Anmerkungen geworden sein, so viel ist nach dem tollen Auftritt Knauffs sicher.

Sicher ist jedoch auch, dass der BVB in der Saison 2022/23 noch ohne den Flügelflitzer plant. Laut "Sport1"-Informationen sollen sich Spieler und Klub einig sein, dass Knauff auch die kommende Saison den Adler auf der Brust trägt und nicht die Buchstaben 'BVB'. Eine Kaufoption hat Frankfurt nicht. Leider, wird sich Sportdirektor Markus Krösche denken. Wenn es nach Knauff geht, würde er wohl am liebsten längerfristig am Main bleiben.

Noch eine magische Nacht bis zum Finale

Auch im Hinspiel gegen West Ham United im Halbfinale schoss Knauff das wichtige 1:0 für die Eintracht nach nicht einmal einer Zeigerumdrehung. Es war der frühe Auftakt zur nächsten von mittlerweile unzähligen Eintracht-Partys in Europa.

Durch das 2:1 im Londoner Olympiastadion hat die Eintracht eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel (ab 21 Uhr LIVE im Ticker) gegen die "Irons". Es fehlt noch ein magischer Europapokalabend im Stadtwald bis zum ersten europäischen Finale für Frankfurt seit 42 Jahren.

Dann wird auch Ansgar Knauff wieder in der Startelf stehen und vermutlich über sich hinaus wachsen.

Er ist schließlich Frankfurts Mann für die besonderen Nächte.

Kai Esser

