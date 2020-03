München/Frankfurt - Der Fall des am Coronavirus erkrankten Eintracht-Fans hat keine Auswirkungen auf das DFB-Pokalspiel am Mittwoch der Frankfurter gegen Werder Bremen am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker bei ran.de).

Wie ran.de aus Fankreisen der Eintracht erfuhr, stehen die drei Mitreisenden des infizierten Fans noch unter Quarantäne und werden derzeit auf das Coronavirus getestet. Für alle anderen Fans im Stadion "bestehe jedoch kein Grund zur Panik."

Das zuständige Gesundheitsamt hatte der Eintracht am Montag mitgeteilt, dass auch in Kenntnis des am Coronavirus erkrankten Fans die Austragung des Spiels "ungefährdet" sei.

"Die Durchführung von Fußballspielen unter freiem Himmel ist auch weiterhin überhaupt kein Problem", wurde der Eintracht vom Gesundheitsamt mitgeteilt, so Medienchef Jan Strasheim.

Eintracht Frankfurt: SGE-Fan hatte sich zuvor in Italien infiziert

Der erkrankte Eintracht-Fan soll laut Salzburger Medien am 26. Februar mit dem Zug zum Europa-League-Spiel von RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt gereist sein.

Da die Partie aufgrund einer Sturmwarnung auf den nächsten Tag (27. Februar) verschoben wurde, soll der betroffene Mann in der Stadt übernachtet haben und am 28. Februar zusammen mit drei weiteren Personen mit dem Auto zurück nach Frankfurt gefahren sein.

Nach Informationen aus der Frankfurter Fanszene soll sich der 30-Jährige, der aus der Gegend Limburg/Weilburg stammt und derzeit in der Frankfurter Uniklinik behandelt wird, einige Tage zuvor im italienischen Bergamo mit dem Virus infiziert haben.

Eintracht Frankfurt und Atalanta Bergamo pflegen seit einigen Jahren eine enge Fan-Freundschaft.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.