Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat es geschafft und durch ein dramatisches 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers die Europa League gewonnen.

Am späten Donnerstagnachmittag wird die Mannschaft mit dem Pokal in Frankfurt zurückerwartet und nach einem Autokorso auf dem Balkon am Frankfurter Römer von zehntausenden Fans gefeiert werden.

Hier gibt es alle Infos zum Empfang in Frankfurt:

Eintracht Frankfurt: Was ist für die Feier am Römer geplant?

Nach der Landung am Frankfurter Flughafen wird die Mannschaft in einem Autokorso zum Römer, dem Frankfurter Rathaus, gefahren. Dort dürfen sich Spieler, Trainer und die Verantwortlichen in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Danach geht es raus auf den Rathaus-Balkon, wo die Mannschaft den Fans den Pokal präsentieren wird.

Eintracht Frankfurt: Wann ist heute die Ankunft der Mannschaft am Römer?

Die Party beginnt bereits um 12 Uhr mittags, der hessische Radiosender FFH sorgt für Stimmung. Der Eintracht-Flieger soll gegen 18 Uhr am Flughafen landen. Dann beginnt der Autokorso, dessen Dauer stark davon abhängen dürfte, wie verstopft die Straßen in der Frankfurter Innenstadt sein werden.

Gegen 19 Uhr werden die Europa-League-Gewinner auf dem Römer erwartet.

Wo kann ich heute die Feier von Eintracht Frankfurt am Römer im TV und Stream sehen?

Der Hessische Rundfunk (hr) überträgt die Eintracht-Party ab 17:55 Uhr live im TV und im Livestream auf hessenschau.de.

Eintracht Frankfurt: Was ist heute die Route für den Autokorso nach dem Sieg in der Europa League?

Die Route des Autokorso der Eintracht führt vom Flughafen kommend durch die Innenstadt über die Untermainbrücke zum Römer.

Eintracht Frankfurt: Wie viele Fans werden beim Empfang am Römer erwartet?

Es wird mit mindestens 100.000 Eintracht-Fans gerechnet, vermutlich werden es deutlich mehr sein.

Eintracht: Warum wurden in Frankfurt Hochzeiten abgesagt?

Neun Hochzeiten sollten am Donnerstag im Standesamt im Römer stattfinden. Da das Rathaus während der Eintracht-Party aber keinen würdigen Rahmen für eine Trauung bieten kann und aufgrund des zu erwartenden Verkehrschaos die Anreise schwierig würde, wurden die Hochzeiten verlegt.

Die Eintracht hat versprochen, als Entschädigung alle betroffenen Brautpaare in der kommenden Saison zu einem Heimspiel einzuladen. Ansgar Knauff hatte zuvor schon versprochen, dass die Mannschaft sich etwas einfallen lassen werde, um die Brautpaare zu entschädigen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.