Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League und trifft dort am 18. Mai in Sevilla auf Glasgow Rangers.

Doch schon jetzt haben die Hessen durch ihre bisherigen Erfolge im internationalen Wettbewerb einige Millionen sicher. So sind bislang über Startgeld, Koeffizient und Prämien etwa 17 Millionen Euro aufs Konto der Hessen geflossen, dazu dürften weitere sechs Millionen Euro aus dem Marktpool kommen, der alle deutschen Teilnehmer entlohnt, abhängig von ihrem Abschneiden im internationalen Wettbewerb.

Im Finale erhält der Sieger dann 13 Millionen Euro, aufgesplittet in 8,5 Millionen Euro Prämie nach dem Titelgewinn und 3,5 Millionen Euro für die Teilnahme am europäischen Supercup gegen den Sieger der Champions League. Vier Millionen Euro erhält der Verlierer des Finales der Europa League.

Im Bestfall winken der Eintracht also bis zu 36 Millionen Euro Einnahmen in der Europa League, inklusive weiterer Millionen-Einnahmen in der Folgesaison durch den Einzug in die Champions League.

