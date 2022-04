München - Es hat mittlerweile Tradition, dass die Frankfurter-Fans ihre Mannschaft bei Auswärtsspielen in der Europa League zahlreich unterstützen. Aber was die Anhänger nun rund um das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona veranstalten, ist der blanke Wahnsinn.

Die Stadt Barcelona erwartet zwischen 25.000 und 30.000 deutsche Fans. Flüge von Frankfurt nach Barcelona sind seit Tagen ausgebucht. Schon seit Dienstag sorgen die Frankfurter für gute Stimmung in den Straßen, Bars und Cafés der Stadt. So viele, dass der FC Barcelona entschied den öffentlichen Ticketverkauf einzustellen. Die noch nicht verkauften Eintrittskarten werden nun nur online und an Mitglieder der Katalanen verkauft.

Für den Verein ist es das "größte Spiel der Vereinsgeschichte". Sportvorstand Markus Krösche glaubt an ein Weiterkommen seiner Mannschaft:"Wir fahren dahin und schlagen die! Unser Ziel ist es, ins Halbfinale zu kommen. Wir haben eine gute Ausgangsposition."

Barcelona vs. Frankfurt: Das größte Spiel der Vereinsgeschichte

Im Hinspiel lieferte Eintracht Frankfurt eine starke Partie ab, ging durch einen Treffer von BVB-Leihgabe Ansgar Knauff sogar in Führung. Was vor ein paar Jahren noch undenkbar war, könnte nun Wirklichkeit werden: Eintracht Frankfurt wirft den FC Barcelona aus dem europäischen Wettbewerb. Dafür muss die Eintracht gegen die Katalanen allerdings ein nahezu perfektes Spiel abliefern.

Dessen ist sich auch Trainer Oliver Glasner bewusst. Auf der Pressekonferenz vor dem Duell erklärte er: "Wenn nicht jeder die bestmögliche Leistung bringt, haben wir keine Chance. Wir haben aber nur ein Ziel: das Halbfinale."

Mit bis zu 30.000 Fans im Rücken könnte der Traum real werden. Auch deshalb unterstrich Kapitän und Torwart Kevin Trapp nochmal, dass die Fans ein wichtiger Teil sind: "Wir wissen zu schätzen, was auf sich genommen wird."

Über die Europa League in die Champions League?

Für Eintracht Frankfurt soll der 14.04.2022 in die Vereinsgeschichte eingehen. Mit dem Einzug ins Halbfinal würden die Frankfurter aber nicht nur dem Titel einen Schritt näherkommen. Bei noch fünf ausstehenden Partien in der Bundesliga haben die Frankfurter fünf Punkte Rückstand auf den erneuten Einzug in die Europa League. Über den "herkömmlichen Weg" wird eine Qualifikation für das europäische Geschäft also schwierig.

Warum also nicht sofort für die Champions League qualifizieren? Ein Titelgewinn in der Europa League würde es möglich machen. Das weiß auch Glasner, der nach der Niederlage gegen den SC Freiburg kampfeslustig nach vorner schaute: "Der kürzeste Weg ist, die Europa League zu gewinnen. Dann bist du in der Champions League nächstes Jahr. Dann brauchen wir uns keine Gedanken zu machen."

