Köln (SID) - Stürmer Patson Daka hat den früheren englischen Fußballmeister Leicester City mit einem Viererpack zum ersten Sieg in der Europa League geschossen. Nach einem frühen Rückstand leitete der 23-Jährige mit seinen Toren (45./48./54./78.) den 4:3 (1:2)-Erfolg der Engländer gegen Spartak Moskau ein. Leicester steht nun mit vier Punkten auf Rang zwei in der Gruppe C.

Alexander Sobolew (11./86.) und Jordan Larsson (44.) hatten die Moskauer in Führung gebracht, kurz vor Schluss konnte Sobolew mit seinem zweiten Treffer noch verkürzen. Moskau bleibt damit bei drei Punkten und rutscht auf Platz drei ab. Am Donnerstag empfängt der SSC Neapel noch den polnischen Meister Legia Warschau (21.00 Uhr).