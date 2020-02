Frankfurt/München - Findet die Frankfurter Eintracht wieder zu alten Europa-League-Form? Die werden sie in der Zwischenrunde sicherlich abrufen müssen, denn mit dem FC Salzburg wartet ein potenziell richtig schwer Gegner. Der österreichische Serienmeister ist über die Gruppenphase der Champions League in die EL gerutscht und hat in der Königsklasse seine internationale Konkurrenzfähigkeit bewiesen.

In einer schweren Gruppe mit Titelverteidiger Liverpool, dem SSC Neapel und dem KRC Genk erspielte sich das Team von US-Coach Jesse Marsch immerhin sieben Punkte und sicherte sich somit Platz 3 vor den Belgiern.

Bei der Eintracht lief die Gruppenphase zwar nicht so problemlos wie noch in der Vorsaison, allerdings war die SGE mit den neun gesammelten Punkten voll im Soll und qualifizierte sich hinter Arsenal für die nächste Runde. Jetzt kommt es also zum heißen Duell gegen den FC Salzburg - wobei den Rängen schon vor Anpfiff der Partie etwas Feuer genommen wurde.

So wurde eine Fan-Choreografie auf der berühmten Nordwestkurve der Commerzbank-Arena von der UEFA verboten, weil der Einsatz von Wunderkerzen geplant war. Schade, denn die Eintracht-Fans haben immer wieder bewiesen, wie kreativ sie vor den internationalen Spielen ihrer Mannschaft werden können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg live im TV und im Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen wird die Partie im Livestream auf DAZN (Werbelink) übertragen.

Die Eintracht gegen Salzburg im Liveticker

Diejenigen, die das Hinspiel nicht im Livestream verfolgen können, können auf den Liveticker von ran.de ausweichen. Dort gibt es alle wichtigen Informationen zu Aufstellungen, Toren, Karten und weiteren wichtigen Szenen zum Spiel.

Einracht Frankfurt gegen FC Salzburg: Die vergangenen Begegnungen

In der aktuellen Konstellation trafen die beiden Mannschaften noch nie aufeinander. Die Eintracht spielte jedoch in der Saison 1993/1994 zwei Partien gegen die SV Austria Salzburg und verlor beide Aufeinandertreffen. Damals schieden sie im Viertelfinale des UEFA Cups aus.

Frankfurt vs. Salzburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, N'Dicka - Rode, Ilsanker, Chandler, Kamada, Kostic - Paciencia, Silva

FC Salzburg: Stankovic - Andre Ramalho, Onguene, Wöber - Vallci, Okugawa, Junuzovic, Ashimeru, Ulmer - Daka, Hwang

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

Assistenten: Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, Hüseyin Göcek (alle Türkei)

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.