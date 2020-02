Salzburg/München - Mit einem Bein steht Eintracht Frankfurt schon im Achtelfinale der Europa League - im Rückspiel müssen die Adler die komfortable Führung aus dem Hinspiel nur noch über die Ziellinie bringen.

Die Entscheidung wurde im Rahmen einer Krisensitzung von Vertretern der UEFA, der beiden Klubs sowie von lokalen Behörden sowie der Polizei Salzburg getroffen. Durch die extremen Sturmböen im Großraum Salzburg sei eine sichere Abreise und ein sicherer Aufenthalt am Stadiongelände weder für Zuschauer noch im Einsatz befindliche Personen zu gewährleisten.´

FC Salzburg vs. Eintracht Frankfurt: ALLE INFOS ZUR ABSAGE

Dank einer überragenden Leistung und drei Toren von Daichi Kamada gewann die SGE das Hinspiel in der heimischen Commerzbank-Arena mit 4:1 und wird in Salzburg nur noch verwalten müssen. Die roten Bullen müssen daheim mindestens drei Tore erzielen - etwas, das man ihnen in ihrer derzeitigen Verfassung nicht unbedingt zutrauen würde.

FC Salzburg schwächelt auch in der Liga

So haben die Salzburger nicht nur in der Europa League enttäuscht, sondern auch in der heimischen Bundesliga. Am vergangenen Wochenende gab es nur ein 2:2 gegen Austria Wien, eine Woche zuvor ging das Topspiel gegen den LASK verloren. Mittlerweile ist das Team von Trainer Jesse Marsch nur noch auf dem zweiten Platz.

Zur Verteidigung der Bullen muss allerdings auch erwähnt werden, dass das Team im Winter aufgrund mehrerer Abgänge stark geschwächt wurde. Dortmunds neuer Wunder-Stürmer Erling Haaland wurde für 20 Millionen weggekauft, Liverpool sicherte sich Takumi Minamino für 7,5 Millionen Euro. Als Ersatz für die Abgänge wurde lediglich Noah Okafor vom FC Basel verpflichtet.

Eintracht Frankfurt mit Rückschlag in der Liga

Salzburger Hoffnung für das Rückspiel ergibt sich höchstens aus dem letzten Bundesliga-Auftritt der Frankfurter. Gegen Aufsteiger Union Berlin verlor die SGE vor leerer Nordwestkurve in der Commerzbank-Arena mit 2:1 und verteilte vor allem in der Defensive mit individuellen Fehlern Geschenke.

Mit acht Punkten Rückstand auf den sechstplatzierten FC Schalke rückt eine erneute Qualifikation für die Europa League auf konventionelle Art und Weise nun in weite Ferne. Dafür haben die Adler immer noch die Chance, über den Gewinn des DFB-Pokals den Sprung zu schaffen - da trifft man im Viertelfinale auf die kriselnden Bremer.

FC Salzburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Die Partie wird live ab 20:15 Uhr auf dem Privatsender RTL übertragen. Anstoß ist um 21 Uhr. Außerdem wird das Spiel ab 20:45 Uhr im Livestream des kostenpflichtigen Livestreamanbieters DAZN gezeigt. Kunden von TV-Now, dem Streamingdienst von RTL, können die Partie ebenfalls im Livestream sehen.

FC Salzburg gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV oder Stream sehen kann, hat die Möglichkeit, das Spiel mit dem Liveticker von ran.de zu verfolgen. So verpasst ihr keine wichtige Szene des Spiels.

FC Salzburg gegen Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

FC Salzburg: Stankovic - Ulmer, Wöber, Onguene, Vallci - Camara, Ashimeru, Okugawa, Berisha - Hwang, Daka

Eintracht Frankfurt: Trapp - N'Dicka, Hinteregger, Abraham, Toure - Hasebe, Rode, Sow - Kostic, Kamada - Silva