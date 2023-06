Ein Kommentar von Stefan Kumberger

Vorab: Jose Mourinho ist einer der größten Trainer unserer Zeit. Fast überall, wo er an der Seitenlinie stand, war er erfolgreich und prägte das Geschäft wie wenige andere vor ihm.

Obendrein ist er ein echter Typ. Er besitzt Identität und ist unverwechselbar. Er macht den Fußball spannender und unterhaltsamer.

Jose Mourinho hat keinen Respekt

Doch das Verhalten des Trainers der Roma und seine Aktionen nach dem Endspiel in der Europa League gegen den FC Sevilla gehen zu weit. Mourinho lässt es an Respekt vor dem Gegner und dem gesamten Wettbewerb missen.

Ja, es ist bitter, wenn man ein großes Finale im Elfmeterschießen verliert. Ja, Jose Mourinho hat am Mittwochabend erstmals ein europäisches Endspiel verloren und scheint das einfach nicht gewohnt zu sein.

Doch dass er seine Medaille achtlos einem Fan zuwirft und dann dem Schiedsrichter in der Tiefgarage des "Puskas Arena" auflauert, um ihn zu beschimpfen, ist einfach nur arm.

No way, Jose!

Jose Mourinho hatte sein Image eigentlich gewandelt

Dabei war der Portugiese doch auf einem so guten Weg, sein Image aufzupolieren und nicht mehr als ganz so verbissen zu gelten wie früher. Mit Hilfe der Social-Media-Abteilung der Roma war er nicht mehr der Bösewicht aus seiner Zeit bei Real Madrid oder in England. Er wurde der freundliche Erfolgstrainer mit sozialer Ader.

Das war in den letzten Monaten wohl alles nur Fassade. Schade!

Jose Mourinho ist einfach ein schlechter Verlierer. Dass er seine Medaille für den zweiten Platz verschenkt hat, passt also doch ganz gut. Den Pokal selbst hätte er so ohnehin nicht verdient.