Nach einer enttäuschend Champions-League-Gruppenphase will Borussia Dortmund in der Europa League nun Wiedergutmachung. Doch erstmal müssen die Playoffs überstanden werden und da warten die Glasgow Rangers auf Marco Rose und sein Team.

"Es nützt nichts, wenn wir uns jetzt immer vorheulen, dass wir durch das Champions-League-Aus 13 Millionen Euro verloren haben", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in aller Deutlichkeit: "Die Europa League ist der einzige Titel, der uns fehlt. Wir müssen daran arbeiten, uns 13 Millionen zurückzuholen durch den Sieg."

In der Champions League blieb Dortmund hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon und qualifizierte sich als Gruppendritter nur für die Europa League. Die Glasgow Rangers setzten sich dagegen in der Europa League in Gruppe A als Tabellenzweiter durch und sind gegen Dortmund der Underdog.

Allerdings muss der BVB weiter auf Toptorjäger Erling Haaland verzichten, der mit einer Muskelverletzung weiterhin ausfällt.

Wo läuft BVB vs. Rangers? So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Borussia Dortmund empfängt zum Playoff-Hinspiel die Glasgow Rangers im Signal-Iduna-Park. Anpfiff ist am Donnerstag um 18:45 Uhr.

Wird das Spiel Borussia Dortmund gegen die Rangers im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Bundesliga heute live: Kann ich die Partie der Dortmunder gegen Glasgow im Pay TV sehen - und wo?

Nein, die Partie ist nicht im Pay-TV zu sehen.

Gibt es einen Livestream von BVB vs. Rangers?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann mit einem RTL+-Abo live dabei sein. Mit der App kann das Spiel über PC, Tablet oder Smart-TV verfolgt werden - dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Kann ich die Partie der Dortmund gegen Glasgow auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Die wichtigsten Informationen zu Dortmund gegen Glasgow:

Partie: Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers

Datum: 17.2.2022

Anstoß: 18:45 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park

Wettbewerb: Europa League, Playoff-Hinspiel

