Auch beim Europa-League-Auftakt gegen Fenerbahce Istanbul musste sich Eintracht Frankfurt mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Hessen sind mit fünf Punkteteilungen aus sechs Spieltagen aktuell die Remis-Könige der Liga und sind in der Tabelle auf Rang 14 abgerutscht. Gelingt die Trendwende nicht, könnte es für Neu-Trainer Oliver Glasner langsam unangenehm werden. Ein Sieg gegen Royal Antwerpen wäre ein guter Start.

Die Belgier verloren ihr Auftaktspiel in der Europa League bei Olympiakos Piräus mit 1:2. Dafür läuft es in der belgischen Liga besser. Die Mannschaft von Trainer Brian Priske holte 17 Punkte aus den ersten neun Spielen und rangiert aktuell auf Platz vier der Tabelle.

Nächsten Spiele / Termine Eintracht Frankfurt:

Bundesliga 7.Spieltag:

Eintracht Frankfurt - FC Bayern (So. 03.10.21 17:30 Uhr)

Bundesliga 8.Spieltag:

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (Sa. 16.10.21 15:30 Uhr)

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 2. Spieltages in der Europa League mit der Partie zwischen Royal Antwerpen und Eintracht Frankfurt findet am Donnerstag, den 30. September 2021, um 18:45 Uhr im Bosulistadion in Antwerpen statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Europa League: Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt live im TV

Europa League: Antwerpen vs. Frankfurt im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Europa-League-Highlights: R. Antwerpen vs. SGE

Auch die Höhepunkte des Spiels sowie alle Highlights der anderen Europa-League-Partien sind immer ab Donnerstagnacht auf TVNOW abrufbar. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

