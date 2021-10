Mit vier Punkten ist Eintracht Frankfurt solide in die neue Europa-League-Saison gestartet. Noch besser gelang es in Gruppe D nur den Gästen aus Piräus, die bereits sechs Punkte holen konnte. Das Spiel findet am 21. Oktober um 21 Uhr im Deutsche Bank Park statt.

Zum Topspiel kommt es auch in Gruppe G. Bayer Leverkusen reist als Tabellenführer zum Verfolger nach Sevilla. Beide Teams holte bisher die perfekte Ausbeute und duellieren sich nun um die Tabellenführung.

Mehr zur SGE und zu Bayer Leverkusen findest Du unter Europa League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zum Europapokal.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 3. Spieltages in der Europa League mit der Partie finden am 21. Oktober statt. Bayer Leverkusen vs. Betis Sevilla wird um 18:45 Uhr angepfiffen - Eintracht Frankfurt gegen Olympiakos um 21 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Europa League: Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos live im TV

Das Spiel zwischen Frankfurt und Olympiakos wird live bei RTL zu sehen sein. Auch Leverkusens Auftritt bei Betis Sevilla wird im Free-TV bei NITRO übertragen.

Europa League: Frankfurt vs. Olympiakos im Livestream

Die Partie wird vom Streaming-Anbieter TVNOW übertragen. Das Match wird am Donnerstagabend sowohl als Einzelspiel im Stream zu sehen sein, als auch in der Konferenz. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Gleiches gilt für die Partie von Leverkusen.

Europa League: Frankfurt im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Europa-League-Highlights: SGE vs. Olympiacos

Auch die Höhepunkte des Spiels sowie alle Highlights der anderen Europa-League-Partien sind immer ab Donnerstagnacht auf TVNOW abrufbar. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

